O colapso da Itália: Portugal vence em Goliada e a qualificação para as meias-finais está em perigo

Itália retorna à Terra. Depois da grande vitória Malta Na estreia, os Azzurini caíram desastrosamente diante do time Portugal Na segunda saída em Campeonato Europeu Sub-19. Uma derrota dolorosa, primeiro pela vantagem imaginária alcançada aos 6 minutos, que fez pensar em outro jogo, e depois porquePacote não encontrado Por Libani, que obrigou os azzurrini a serem numericamente inferiores durante todo o segundo tempo. Os Lusitanos, que lhes equiparavam RibeiroEles foram derrotados por onze a dez no início do segundo tempo Gustavo SA E então feche as contas com Sutiãs Antes dos dois últimos gols Hugo Félix E João Gonçalves Isso fechou os cinco primeiros. Portanto, a última partida marcada para domingo, às seis da tarde, contra o Verona, será decisiva para a classificação para a próxima fase. Polônia.

Ilusão e colapso

É uma pena, porque o jogo correu muito bem para o jogador do Genoa libanês Que na primeira oportunidade faz 1 a 0 de cabeça, cabeceia perfeitamente no poste mais distante e chega na hora no cruzamento. Tem um Ele foi libertado em cruzamento de cobrança de escanteio. O gol do empate saiu aos 35 minutos Ribeiro Que marcou 1 a 1 com uma lâmina cirúrgica no pé direito no final de uma jogada ousada da seleção portuguesa. Apenas a um passo do lapso de tempo, do episódio que Isso muda completamente A partida: Na verdade, Libani foi expulso pelo árbitro que deu cartão vermelho com o braço aberto para Gustavo Sá. É um grande erro Alto: Se o cartão amarelo dado ao meio-campista após os 8 minutos parecesse pelo menos tão severo, ele foi expulso Simplesmente não existe. Com um jogador a menos, o desafio passa para as mãos de Portugal, que sai na frente no segundo tempo e fecha o placar: primeiro com um chute de pé direito. Gustavo SA Após bela penetração pela direita de Esteves (12'), depois cabeceamento de Sutiãs Escanteio perfeito de Hugo Félix (23'). Com os cavalos afastados, os dois últimos gols chegaram para garantir a vitória por 5 a 1: o primeiro com Hugo Félix Assistência de João Gonçalves, depois também João Gonçalves Que marca com um bom chute de pé esquerdo para o poste mais distante.

E então Alberto Pollini em Figc.it: «É difícil lidar com uma equipe como essa Portugal Quando são 11 jogadores, quanto mais 10. Jogo ruim, mas precisamos recuperar imediatamente Energias Psicossomático. A qualificação para as meias-finais ainda não está descartada: no domingo temos o último jogo contra a Polónia e com certeza vamos jogá-lo». O capitão o ecoa Filippo Missouri: «a acidente de carroO jogo deu errado e isso pode acontecer. Ainda tenho muita confiança neste grupo e tenho certeza disso contra a Polônia Nós nos recuperaremos».

Folha de resultados

Portugal-Itália 5-1

Gols (0-1, 5-1): 6' Libani (D), 35' Rodrigo Ribeiro (D), 12' Gustavo Sá (D), 23' Gabriel Brás (D), 44' Hugo Félix (D), 46' João Gonçalves (D). .

Portugal (4-3-3): Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves (18' Martim Fernandez), Antonio Ribeiro (40' Luis Gomez), Gaby Bras, Martim Márquez; Samuel Giusto (18' Diogo Preost), Nuno Félix, Gustavo Sá (18' João Gonçalves); Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro (33' Miguel Valle), Carlos Borges. Disponível: Diogo Pinto, Jorge Meireles, Herculano Nabian, Da Rocha. Tudo milero.

Itália (4-3-3): Mastrantonio. Cayode, Delavalley L, Reggionesse, Missouri; Biscelli (15d Amatucci), Libani, Ndour (45d Vignato); Colliocho (Rua D'Andrea 30), Turku (Rua Esposito 15), Al-Hasa. Disponível em Messani, Chiarodia, Delavale A., Pozzolan, Vaticano. Todos os selos.

governar: Sven Jablonski (Alemanha).

Ajudantes: Kempter (Alemanha) e Harsing (Estônia).

Quarto oficial: Janovits (Estônia).

despejo: 44' Libano (sai).

Avisos: Antonio Ribeiro (A), Samuel Gast (A), Kolichou (I), Ndour (I), Diogo Preost (I).

Calendário

Segunda-feira, 3 de julho

Polónia – Portugal 0-2

Malta-Itália 0-4

Quinta-feira, 6 de julho

Portugal – Itália 5-1

Malta – Polónia 0-2

Domingo, 9 de julho

Itália x Polônia (18h, Estádio Nacional, Takali, transmissão ao vivo)

Portugal – Malta (18h00, Estádio de Gozo, Chioquia).

(Nas semifinais, o primeiro e o segundo de cada grupo se enfrentam)

Semifinais

Quinta-feira, 13 de julho

18h, no Estádio Toni Pezzina, Paola

Às nove horas da noite no Estádio Nacional

o último

Domingo, 16 de julho

Às nove horas da noite no Estádio Nacional

Quadro de honra (Os europeus venceram)

Espanha (8), França (3), Inglaterra (2), Itália, Portugal e Ucrânia (1).