Que derrota para a Itália, muito poker para Portugal. 5-1 O jogo contra a Polónia foi decisivo

A Itália de Alberto Pollini, depois de uma estreia extraordinária e vitória sobre Malta, caiu na segunda eliminatória do Campeonato da Europa de Sub-19 para Portugal, da mesma idade.. O onze orientado por Joaquim Melheiro conseguiu dar a volta e vencer por 5-1. Uma derrota contundente para a jovem Azzurra, que também conseguiu avançar aos 6 minutos graças a um gol libanês. Mas depois disso, os portugueses assumiram o controle e dominaram, principalmente depois da expulsão de Libani, aos 44 minutos do primeiro tempo. Agora precisaremos manter o foco para a última partida contra a Polônia: necessariamente será necessário um resultado útil para passar de fase.

Futebol, Europeu Sub-19: A História de Portugal e Itália

Primeira metade

Nos primeiros minutos da partida vemos mais Portugal conseguindo intimidar a Itália e tentando surpreendê-la com bolas longas após longos períodos de posse de bola. Mas passam 6 minutos e a Itália ganha vantagem. Uma bola muito bonita enviada ao poste mais distante por Hassa, que, após a cobrança de escanteio se desenvolver, vira e coloca a bola no meio. Libani cabeceia: 0-1 Itália. Aos dez minutos, Portugal ameaçou com um remate que Kayode bloqueou.

Aos 21 minutos, Ribeiro mandou passe para Borges, que por pouco não conseguiu empurrar a bola para o gol. Minuto 25, Portugal de novo: Esteves cruza para o meio, Félix remata primeiro, mas Mastrantonio reage e bloqueia. Minuto 35: Os filhos de Bolini perdem a bola na entrada da área. A bola cai nos pés de Ribeiro, que vence Mastrantonio: 1 a 1. Aos 43 minutos, ingenuidade de Libani: Gustavo Sá atrapalha, o jogador italiano grita e o árbitro decide puni-lo com o segundo cartão, deixando a jovem Azzurri com dez jogadores.

a outra metade

Pronto: Menos de um minuto depois, Giusto, após jogada brilhante, mandou a bola por cima do travessão. 52: Nuno Félix consegue espaço à entrada da grande área, remata com o pé esquerdo e Mastrantonio desvia para canto. Aos 58 gols de Portugal: Esteves passa para o meio, Ribeiro não controla, Kayode não fecha a bola e Gustavo Sá marca com pedra grande. 2-1 e a recuperação foi completa.

Aos 66 minutos, um belo chute de Mastrantonio seguiu a cabeçada de Félix. Passam dois minutos e Portugal marca o terceiro golo. Escanteio para Felix e cabeçada vencedora para Brass, que faz o gol: 3 a 1. Aos 83 minutos, após grave erro de Delavalle ao falhar uma bola horizontal, Portugal esteve perto de marcar o quarto golo frente ao Preost. No Jogo de Poker Português nº 88: Ação Conjunta de Milheiro, a bola cai nos pés de Félix; Uma manobra, um contra-truque e uma bola no canto inferior. Mastrantonio não pode fazer nada: 4-1. Não se passou um minuto e os homens de Bollini já não estão em campo: os portugueses começam a jogar rápido e a bola chega a Gonsalves, que gira bem na grande área e marca. 5-1.

Foto de : La Presse