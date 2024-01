Juventus-Djalo, assistência para o Lille. Giuntoli olha para Gênova…

Um telefonema resolve o mercado ou, pelo menos, simplifica-o, acelera-o, direciona-o: você escolhe. Mas, para além da terminologia óbvia, reconhecemos que os factos apontam para um telefonema entre as duas partes Thiago Galo E Timothy Weah, os seus ex-companheiros no Lille, onde o defesa português pediu ao seu ex-companheiro informações sobre o ambiente da Juventus. Obviamente recebendo comentários positivos e até entusiasmados. O impulso não é secundário Juventus pode fechar Diallo já chegou na janela de janeiro, vencendo assim a concorrência do Inter que, no entanto, quer contratá-lo em junho, quando seu contrato expirar e assim ele não terá que pagar nada.