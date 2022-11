“O Napoli é forte e fechamos os espaços. Se você deixar o Lobotka jogar…”

Após a vitória sobre o Napoli, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, conversou com a Sky Sports.

TuttoNapoli.net

© Foto www.imagephotoagency.it

Após a vitória sobre o Napoli, o técnico do Liverpool Jürgen Klopp Fale em microfones Sky Sports: “Fizemos o que tínhamos que fazer, estávamos jogando contra uma equipe incrivelmente forte e isso mostrou. Jogámos com o espírito certo, lutámos e foi a coisa certa a fazer. Perguntei aos meninos e eles fizeram. Nós fechamos espaços, você sabe melhor do que eu o quão forte o Napoli é se você deixá-los fazer o que eles querem, se você não reage quando eles têm a bola ou quando você deixa espaços, se você deixa Lobotka jogar a bola. linha negou-lhes espaços, não descobrimos como no Napoli quando eles estavam. Cada bola atrás da linha tem uma oportunidade para eles. Reagimos bem, aproveitámos as nossas oportunidades e isso foi importante, e eu teria sido positivo mesmo depois da eliminatória, porque era importante ter uma reacção como a nossa. Agora devemos continuar assim“.

Ele é o primeiro treinador alemão a chegar a 100 lugares na Liga dos Campeões, enquanto chegou a 400 com o Liverpool. como você está se sentindo?

“Provavelmente porque eu sou o mais velho (risos). Há Nagelsmann e Tuchel que me aceitarão porque farão mais do que eu, mas é um bom número. 400 lugares com os Reds é um número louco, eu nunca imaginaria. Sou o quarto treinador na longa história do clube a fazê-lo, gostaria de ter sido mais consistente este ano, teria ficado mais relaxado. Felizmente, também cheguei à final da Champions League, vencemos uma vez e não vamos desistir de tentar chegar lá novamente. De qualquer forma, esses são números importantes“.