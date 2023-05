Milan – Inter: Saelemaekers substituirá Liao

O belga vai substituir o português na ala esquerda: este ano marcou 2 dos seus 4 golos na Liga dos Campeões

Cabe ao cara com as metas pesadas. Alexis Silmakers prepara-se para ocupar o lugar de Lião na ponta-esquerda na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Inter, à semelhança do que já aconteceu com a Lazio após a saída de Portugal por lesão. Um milagre não funcionou: Rafael cerrou os dentes, esperando que ele aparecesse em Milanello no início da manhã para o teste decisivo, mas perderia as semifinais. O seu lugar será ocupado pelo belga, que este ano marcou dois dos seus quatro golos na grande taça, frente ao Dínamo Zagreb e ao Salzburgo (este último necessário para o empate a um golo).

Para a esquerda – Alexis mostrou que sabe estar pronto nos momentos importantes, principalmente no último período. No dia 2 de abril ele marcou um gol maravilhoso contra o Napoli em Maradona, na vitória de Pioli por 4 a 0 sobre Spalletti, com uma cobra. Depois repetiu-se no Olympico frente à Roma, aproveitando um cruzamento de Lião no último segundo e goleando Rui Patrício por 1-1. Ponto essencial para a corrida da Liga dos Campeões. O belga marcou quatro gols e deu duas assistências neste ano. Desde que vestiu a camisa rossoneri, já atuou pela esquerda em oito ocasiões, sendo a mais importante contra o Rio Ave, em 1º de outubro de 2020, pelas eliminatórias da Liga Europa. Pioli costuma lembrar que a jornada europeia do Milan começou justamente com a vitória nos pênaltis em Portugal, em uma noite chuvosa e ventosa. Alexis marcou o gol para fazer o 1–0 e foi para a prorrogação. Curiosidade: O árbitro do dérbi desta noite é o mesmo espanhol Jesús Gil Manzano. Talvez isso beneficie os belgas. READ Sétima Bola de Ouro de Messi

Quem está jogando – O restante da escalação está confirmado: Mignan no gol, capitão da Calábria na direita, Theo Hernandez na esquerda e Tomori Kjaer no meio. No meio-campo, houve espaço para Tonali e Krunic, com o craque Bennacer atrás de Olivier Giroud. Brahim Diaz e Saelemaekers estarão nas laterais. Lião só pode ir no banco.

10 de maio de 2023 (alterado em 10 de maio de 2023 | 15h57)

© Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”