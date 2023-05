Milan, Liao rumo ao No: pulando o Derby da Champions com a Inter

No campo, no banco ou nas arquibancadas? Em poucas horas chegará o momento em que será necessário decidir o destino de Lião, mas a ampulheta em movimento não o faz em condições de grande otimismo. longe disso. Nada está escrito ainda em preto e branco, mas a tendência subjacente leva ao não. Pelo menos na premissa de vê-lo como titular, situação surpreendente que o próprio Pioli não descartou na véspera. No entanto, por enquanto, ainda estamos na fase em que Liao e Milano teoricamente mantêm todos os caminhos abertos. O que é certo é que o português fez esta manhã a audição que o treinador indicou ontem, e a primeira notícia importante é que não saiu do Milanello para ir direto para casa, mas para chegar ao estágio rossoneri no hotel a dois passos de Saint-Sori. Uma prova que, ao contrário do trabalho de ontem que foi feito em linha reta, hoje envolveu mudanças de direção, chutes e alongamentos reais. Resumindo, combine as condições.

sensações

–

No momento, ninguém do mundo rossoneri está fazendo muitas previsões, mas, como mencionado, não prevalece nenhuma sequência. Em particular para evitar maiores riscos tendo em vista a segunda mão e sobretudo a nível do campeonato, onde ainda existe um vital quarto lugar que não foi conquistado: tentar sem Rafa aumentaria muito o fator dificuldade. Leao vai falar cara a cara com Pioli no resort, vai contar em detalhes as sensações que teve antes e depois do teste desta manhã, o técnico fará um acerto final da situação com a equipe médica e depois, a tempo do reunião técnica (por volta das 17h), a dúvida será esclarecida: Em casa ou pelo menos no banco, a melhor opção pela qual o mundo rossoneri tem orado nos últimos dias, muito provavelmente não se concretizará.