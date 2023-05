Liga dos Campeões Milão-Inter ao vivo 2023: uma cidade inteira para para o clássico europeu!

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

Bom dia, amigos do esporte, sejam bem-vindos transmissão ao vivo para Inter de MilãoE A primeira mão das meias-finais da UEFA Champions League 2022-2023. Passados ​​18 anos, o digno euroderby regressa, tal como em 2003, para chegar à final da grande competição europeia.

Milão Por Stefano Pioli Chega ao desafio de hoje sem ter a certeza de poder contar com Rafael LeãoO português sofreu uma distensão muscular no adutor no último jogo do campeonato frente à Lazio, o que prejudicou a sua participação no jogo mais importante da temporada. A possível ausência de um lateral-atacante pode prejudicar seriamente os rossoneri: qualquer substituição seria uma das você é a Rebeca E Alexis Silimakers. O “Diabo”, depois de um decepcionante empate em casa com o Cremonese, redimiu-se ao vencer os Bianquilesti por 2-0, garantindo três pontos de ouro na corrida para chegar ao quarto lugar.

Até o outro lado do Milan pode esperar por esta dupla comparação: A equipe de Simone Inzaghi está em excelente condição física e mental, como evidenciado por suas quatro vitórias consecutivas no campeonato e qualificação para a final da Coppa Itália, ao eliminar a arquirrival Juventus nas semifinais. Os nerazzurri marcaram gols para todos os atacantes que não foram convidados para Lautaro Martinez. particularmente, Romelu Lukaku Ao que tudo indica, está de volta o jogador que enlouqueceu os torcedores do Inter na última temporada do scudetto: em abril o belga marcou quatro gols e três assistências que contribuíram para o “nascimento” dos nerazzurri.

Marcado às 21h00 para o início da partida, será visível no Amazon Prime Video e na TV8 gratuitamente

POSSÍVEL LINE UPS MILAN-INTER

Milan (4-2-3-1): Minyan. Calábria, Kjaer, Tomori, T. Hernández; Kronic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Rebec; Jerrod. todos.

Interior (3-5-2): onana; Darmian, imaturo, varas; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Rebanhos Inzaghi.

Foto: La Presse