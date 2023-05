Fognini-Kecmanovic, ATP Roma 2023 AO VIVO: Azul quer atiçar Pietrangeli

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

Bom dia, amigos do esporte, sejam bem-vindos Transmissão ao vivo da primeira rodada da Internazionale d’Italia, em que Fabio Fognini enfrentará o sérvio Miomir Kecmanovic. Apenas um precedente entre os jogadorescom Blue vencendo Kecmanovic no saibro vermelho de Monte Carlo em 2021. Espera-se que o turbulento Pietrangeli empurre Fabio para a terceira rodada, onde ele encontrará o vencedor Ron Fils.

Fabio Fognini pode estar em uma das últimas participações no campeonato romenoE na quarta-feira na primeira volta o azul voltou a entregar-se Uma noite inesquecível no estádio central do Foro Italicoconseguiu vencer após uma batalha repleta de grandes tenistas Andy Murray 6-4 4-6 6-4. A vitória sobre Murray foi a terceira vitória de Fognini no nível ATP em 2023, que até agora sofria de problemas visuais. Na noite de quarta-feira, a torcida mergulhou em êxtase e delirou com uma performance de seu jogo de pés da Ligúria que não se via há muito tempo, com uma versatilidade e facilidade em executar qualquer tipo de golpe que o fizesse esfregar os olhos. O talento não pode desaparecer, mas será preciso ver como reage o físico dos azuis, agora rebatido para o 130.º lugar do ranking da ATP, após a batalha campal contra os ingleses. Fábio sempre foi bem recebido pela torcida em Roma, e em um ambiente incrível como o de Pietrangeli, ele pode fazer a diferença e fazer o italiano esquecer todos os inconvenientes físicos da idade.

Miomir Kecmanovic, número 37 do ranking, é regular e não desiste até o último ponto. O sérvio joga 2023 sem vergonha e sem elogios, comO único jogador afiado em Portugal chegou à final no Estorildepois perdeu para o norueguês Ruud. A turma de 1999 estreou pela primeira vez na Cidade Eterna, onde foi cabeça-de-chave e se beneficiou de uma tchau no primeiro turno.. Kecmanovic vem da derrota sofrida em Madri na estreia para o chileno especialista em saibro vermelho Garin, que chegou após três sets duros e quase três horas de jogo. Kecmanovic constrói seu plano tático com precisão e poucos erros, Fábio deve ser bom em diversificar bastante e não deixar o adversário jogar a mesma bola.

Trazido a você por OA Sport Transmitida ao vivo por Fognini-Kecmanovic, a partida é válida pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma 2023. Azul e Sérvia estarão em grande palco Campo Pietrangeli é a terceira partida do diaprimeiro no sorteio masculino, Que começará às 11h00 com Sakkari-Strycova e continuará imediatamente após a partida entre Trevisan e Muchova. Será possível acompanhar a ação pela TV na Sky Sport e em transmissões ao vivo na SkyGO e NOW; Divirtam-se e bom tênis a todos!

Foto: La Presse