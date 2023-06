Blindado Liao, há Gundogan e Berardi por perto

Tendo conquistado a passagem para a próxima Liga dos Campeões, o Milan está pronto para estar pronto no início da próxima temporada. Stefano Pioli terá à disposição um plantel com mais qualidade.

Milão, recomeçamos no sinal de Leão

Obviamente, o grande sucesso foi a renovação de Rafael Leão. Poder contar com o português é um luxo para Stefano Pioli que conhece perfeitamente as qualidades do seu AS. As melhorias do Diabo vêm da prorrogação do contrato de Rafael Leão.

Muitos pensaram que o português iria embora e, em vez disso, ele ainda assumiu o projeto rossoneri. Tê-lo mentalmente fará toda a diferença no mundo.

Milan, Gundogan é uma ideia mais do que maravilhosa

AC Milan também está tentando Para convencer Ilkay Gundogan a vestir a camisa vermelha e preta. O médio alemão, no final da final da Liga dos Campeões com o Inter, vai anunciar a sua decisão sobre o seu futuro.

O Manchester City gostaria de mantê-lo, mas Ilkay Gundogan, nascido em 1990, parece determinado a se envolver em outro lugar. Barcelona e Arsenal estão interessados Mas cuidado com a dupla Maldini-Massara que pode tocar nas quadras certas, por exemplo convencendo-o a se mudar para o Milan, um time do Milan.

Milan, Berardi é o grande presente para Pioli?

Graças ao futuro incerto de Junior Messias e Alexis Saylemakers (ambos estreantes em potencial), Devil estará procurando um atacante de qualidade. O nome na primeira posição será um substantivo Domenico Berardi, uma velha mania de Milão e além.

Nascido em 1994, o lateral provavelmente chegou à seleção a tempo de se envolver com um grande clube. Sempre no Sassuolo (133 golos em 351 jogos), Domenico Berardi pode ser muito útil a Stefano Pioli que, pela direita, terá um bom jogador que consegue marcar com grande facilidade. claramente mMuito vai depender das exigências económicas do Sassuolo. O contrato de Domenica Berardi com a Neuroverse expira em junho de 2024.