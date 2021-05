Juventus em Valerie, protesto da torcida rossonera: todos os episódios disputados | primeira página

A decisão veio na hora do almoço: Paolo Valery da divisão Roma 2 será o árbitro Juventus-MilanUma grande partida pela 35ª jornada da Série A italiana e uma luta direta pela Liga dos Campeões disputa entre duas equipes próximas com 69 pontos. Avaliação que irritou os torcedores rossoneri, Completamente não convencido de Nicolas Rizzoli, que lançou sua raiva nas redes sociais. De facto, muitos dos precedentes que não são positivos com o apito romano, entre um passado distante e episódios mais recentes, pesam na memória dos adeptos do AC Milan.

Da Montolivo a Ibra-Lukaku – O primeiro grande erro do Milan é voltar Em outubro de 2012, eles perderam por 1 a 0 no clássico: um gol regular em Montolivo foi eliminado Contra uma carga inexistente sobre Handanovic por Emanuelson, seguida por uma não expulsão Juan jesus Não há penalidade por erro antes Samuel Isto Robinho. Um ano depois, Valerie ainda é a protagonista contra o Parma, Quem ganha um gol no tempo debitado graças a um pênalti que eu falo Bate cerca de dez metros antes do ponto de acerto correto, o episódio que gerou intensa controvérsia e choque entre o então Rosonero Galliani e o ex-chefe de Aya Nichi. Outra partida quente entre AC Milan x Verona 1-1 em dezembro de 2015: Baka parou duas vezes por falta de impedimento e negou uma penalidade por uma falta aparente Marquês Isto BonaventureDuas decisões foram veementemente contestadas pelo então técnico Mihajlovic. Recentemente, encontramos dois fatos que foram “acusados” nesta temporada, ambos na Copa Itália. Antes de Gianluigi Donnarumma ser expulso do banco para protestos contra Torino, No vermelho que impediu o goleiro de participar do clássico das quartas-de-final. O desafio com o Inter é o último link em ordem cronológica: Gerenciando o confronto Ibrahimovic x Lukaku, o atacante sueco foi expulso por dois cartões amarelos no meio-campo..

E com a Juventus … Juventus, o próximo adversário e não surpreendentemente, o principal alvo das redes sociais para as massas, merece um capítulo à parte. Tudo relacionado à primeira etapa da semifinal da Coppa Itália (fevereiro de 2020) da temporada passada. O Milan tomou a iniciativa com o objetivo de Repic, então Valerie avisou alguns dos rossoneri (inclusive Ibrahimovic) E sai Theo Hernandez Para obter um cartão amarelo duplo e negligenciar outros cartões para os jogadores da Juventus. O pênalti que levou a uma competição acirrada dos torcedores do Milan por 1 a 1: a Calábria mudou de posição rejeitando o chute no braço e na axila de Cristiano RonaldoQuanto ao apito da Roma, é um pênalti. Por fim, há outro fato que os apoiadores de Satanás destacaram várias vezes: 13 cartões vermelhos (7 diretos, 6 por cartões amarelos duplos) em 33 partidas dirigidas por Valerie Milan, e apenas um (por cartão amarelo duplo) em 34 partidas da Juventus dirigidas pelo mesmo árbitro.. Ainda temos alguns dias antes da partida em campo, mas o tempo está muito quente.