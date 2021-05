Bruno Fernandez, conferência de imprensa: Corrigindo jornalista como Sporting de Lisboa

A estranha cortina aconteceu nas últimas horas no Manchester United Tendo em conta o jogo de hoje contra a Roma. o herói da história Bruno Fernandez . Médio ofensivo demônios vermelhos Um repórter que lhe fez uma pergunta corrigiu uma questão citando a sua ex-equipa e chamando-a do nome mais comum usado por não portugueses: Sporting Lisboa .

A reacção da Udinese e da Sampdoria foi muito divertida e ao mesmo tempo respeitosa: disse o organizador português a quem foi feita uma pergunta a crédito da ex-equipa. Ilustração de Bruno Fernandez Chegou a hora mais do que nunca, pois em Portugal é costume chamar o Sporting de outra forma para não se confundir com os concorrentes do Benfica cujo nome original é “Sport Lisboa e Benfica”.