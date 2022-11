Cristiano Ronaldo, a entrevista completa com Piers Morgan

Foi transmitida na íntegra a entrevista a Cristiano Ronaldo, na qual o campeão português atacou o Manchester United e o seu treinador. Também entre os novos clipes está aquele em que Allegri é citado entre os grandes que o treinaram. Em seguida, novas críticas ao seu clube e aos jovens de hoje, a história de seu drama familiar, a travessia para o Manchester City quase se perdeu.

Depois dos rumores dos últimos dias, com a publicação de alguns excertos da entrevista que concedeu em exclusivo Cristiano Ronaldo Para Piers Morgan, a TalkTV foi transmitida de uma forma trigo Conversa entre o herói português e o jornalista inglês. Uma entrevista que abalou o Manchester United e não só, com as acusações muito diretas de CR7 contra seu clube, o técnico Ten Hag e alguns de seus ex-companheiros, incluindo Rooney. A publicação da entrevista completa acrescentou novos detalhes e alegações e certamente levará a novas controvérsias.

“Está quase acabando com o City” A primeira pergunta de Morgan a Cristiano Ronaldo é muito simples: ele pergunta por que ele concorda em falar e Ronaldo responde: “É hora de dizer alguma coisa”. Em seguida, voltamos ao verão de seu retorno ao United, e Ronaldo conta como sua mudança para os ‘primos’ Manchester City estava perto de ser concluída: ‘Em 2021 Eu estava prestes a me mudar para a cidade. Fiquei surpreso quando eles tentaram me contratar no entanto Meus sentimentos e meu passado com o Manchester United fizeram a diferença. Foi uma decisão consciente, feita com o coração, e não me arrependo. Sir Alex foi a chave, falei com ele e ele disse ‘é impossível você ir para o Manchester City’. E eu apenas respondi: “Tudo bem, chefe.” Foi uma boa decisão, tudo aconteceu rápido porque em 72 horas eu decidi: também falei com outros clubes, o Manchester United não era um deles no começo, e isso também me surpreendeu.



Unidos atrás dele: progresso zero Mas desde o primeiro momento, Cristiano Ronaldo percebeu que a sua reviravolta não foi bem o que esperava. “Quando assinei e Sancho e Varane assinaram também, pensei que as coisas iriam correr como deveriam em Manchester. Eu realmente pensei que muita coisa havia mudado depois de 13 anos. Mas então fui surpreendido de uma maneira ruim. Tudo era o mesmo. Percebo que o clube está atrasado, como se o relógio tivesse parado para eles. A piscina, a banheira de hidromassagem e até a academia. tudo o mesmo. Até a cozinha, os chefs… que eu aprecio, são pessoas fantásticas, pararam no tempo. “ READ Homens contra o relógio mundial ao vivo, medalha de ouro para a equipe Foss da Noruega. A decepção de Jenna: São apenas sete



Compare com Juventus e Real “Depois, depois Sir Alex Ferguson, no Manchester United Não houve crescimento: o progresso foi zero, especialmente quando comparado ao Real Madrid ou Juventus, que dispõe de modernas tecnologias e infraestruturas e sempre procurou ser progressista também do ponto de vista do treino e da alimentação. O United fica atrás de outros grandes clubes – um clube desse tamanho deveria estar no topo, mas no momento não está. Espero que ele consiga isso nos próximos anos.”



“Rangnik? Não o vi como presidente.” O capítulo sobre treinadores é “Os mais atraentes”. Crítica a Rangnick: “Um aspecto importante foi a maneira como o United demitiu Solskjaer, para contratar um diretor esportivo como Ralf Rangnick. E isso é algo que ninguém entendeu: Ele nunca foi treinador, o que surpreendeu não só a mim, mas ao mundo inteiro. O United não seguiu o caminho certo para o sucesso como Liverpool, Manchester City e Chelsea… Eles estão um ou dois passos atrás por causa desses erros. Nunca ouvi falar dele. Eu o respeito, todos os treinadores da minha carreira tive que chamá-los de chefe, mas por dentro nunca o vi como chefe“.



“Fui treinado pelo maior” Ronaldo então lista os grandes treinadores que treinou:Sempre estive com os melhores treinadores do mundo: Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… Então eu tenho alguma experiência porque aprendi com eles. E quando vês alguns treinadores que querem vir revolucionar o futebol, não concordo, tenho a minha opinião e não concordo, mas faz parte do jogo.” sua lista de CR7 “Esqueça” Sarri e Pirlocom quem atuou por dois anos na Juventus.

juventude de hoje Ronaldo também tem alguns para os seus companheiros mais jovens: na sua opinião, a juventude de hoje “Eles não têm a mentalidade certa e não têm raivaEles conseguem tudo com facilidade e não sofrem. eles não se importam. Eles ouvem, mas as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro: não me surpreende, mas também é uma pena que você tenha os melhores exemplos diante dos olhos e não se deixe levar por eles. Quando era jovem, tive Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane e Giggs como exemplos e aprendi muito com eles.” Resgatou-se Diogo Dalot, que “terá certamente uma grande e longa carreira”. Dalot é inteligente e é um ótimo profissionalassim como Martinez e Casemiro. READ Jacobs vence os 100m em Assoluti di Rieti em 10" 12: 'Beautiful Sensations'

perda de filho O lado mais suave de Ronaldo é mostrado quando ele fala calorosamente sobre a perda de um dos gêmeos que sua parceira, Georgina, esperava em abril passado. “O momento mais difícil da minha vida”Christian diz. A menina, Bella, sobreviveu e o menino não, e os pais se viram tendo que lidar com esse assunto também com os outros filhos: “Cristiano Junior está com 12 anos agora, ele entende tudo, mas ao mesmo tempo estava confuso: Conversamos sobre isso e choramos juntos. Perguntamos aos pequenos onde estava o irmãozinho. Uma semana depois eu disse: “Sejamos honestos, vamos contar tudo.” Então eu disse: “O anjo foi para o céu.” Melhor dizer assim. Compreendendo as crianças, elas fizeram desenhos de um anjo e apontaram para o céu. Rezo e falo com ele todos os dias. Faz parte da vida e eu não queria mentir para as crianças – ao mesmo tempo em que me tornei mais pai e me aproximei de mim. Também recebi uma carta da família da Rainha e fiquei muito surpreso. É por isso que digo que tenho grande respeito pela sociedade inglesa e pelos ingleses, porque eles têm sido muito gentis comigo.”



Ataque a Ten Hag, Ronnie e Neville Chegamos então ao famoso clipe em que Ronaldo ataca diretamente seu treinador, Ten Hag: “Me senti traído, fizeram de mim uma ovelha negra. mas também no passado.” Eu não respeito Tin Hag, assim como ele não me respeita“. Mas sobre Rooney: “Não entendo por que você me critica tanto, Não entendo se ele está com ciúmes de mim. Eu realmente não entendo pessoas assim, se elas querem estar na primeira página ou querem um novo emprego ou qualquer outra coisa. Talvez ele esteja com ciúmes por ter encerrado a carreira aos trinta. Continuo jogando em alto nível. Eu não diria que sou melhor que ele, e sou… Mas é difícil ouvir esse tipo de crítica de pessoas que jogaram com você. Assim como Gary Neville. Significa muito porque eu estava no vestiário com eles, eles fazem parte da minha jornada no futebol. Como eu disse muitas vezes, Roy Keane foi meu melhor capitão de todos os tempos. Rio Ferdinand me ajudou muito. São bons rapazes não só porque falam bem de mim, mas porque estiveram lá no balneário, são jogadores de futebol, sabem como os jogadores pensam e como agem. E ouvir seu ex e colegas te criticarem e ver apenas um ponto de vista… É fácil criticar se você trabalha na TV porque você tem que criticar para ser mais popular“. READ Os portugueses ocupam o centro das atenções no banco?



“Eu gosto de deliciosos morangos.” A crítica em geral é um verdadeiro verme para Cristiano Ronaldo. “Às vezes não percebo porque é que a imprensa me critica tanto, até os portugueses. acho que é inveja…mas estou no topo há 21 anos. Uma coisa boa que tenho é que não gosto de ler porque 90% do que a imprensa diz é bobagem, Mentiras. “Felizmente, existem seus fãs.” A coisa mais importante no futebol. Eu jogo por eles, eles estão sempre ao meu lado e sinto que cada vez que passo pela rua, os torcedores vêm até mim e valorizam o que faço pelo futebol. Os fãs são tudo para mim, e sempre vou falar bem deles. Muitos seguidores no Instagram? Estou orgulhoso disso. Significa muito para mim, significa que as pessoas também me amam, sou carismático. Sim, tem que ser atraente… Tem que ser bonito também (risos, ed.). Eu sou como uma fruta suculenta, que você gostaria de mordiscar … digamos Morango! “.