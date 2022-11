Quando Kvaratskhelia retornará? Há notícias de seu retorno de lesão

Certamente um dos heróis absolutos deste excepcional início de temporada para Spalletti é o georgiano Kfaratskheliaque deixou todos sem palavras em seus gols e gols.

Infelizmente, o Blue Wing não pôde jogar Os últimos 3 jogos Do time do Napoli por causa de um Dor lombar agudao que também o obrigou a atribuir das suas obrigações internacionais para com a Geórgia.

Khvicha Kvaratskhelia de SSC Nápoles(Foto de Francesco Pecoraro/Getty Images)

Retorno a Kvaratskhelia

As condições da língua georgiana também são discutidas na edição de hoje do correio esportivoo jornal destacou os tempos de resgate que poderiam ser e, portanto, quando o Blue 77 estará disponível novamente:

Mesmo em Tbilisi, ele segue as indicações Equipe médica azul Para acelerar o seu regresso, com tratamentos direcionados e exercícios no ginásio aos quais se juntará um pouco Funciona sob demanda no campo”.

O programa de recuperação está em vigor muito positivose com toda a probabilidade isso continuar, veremos Kvaratskhelia em plena capacidade muito antes 28 de novembro: a data exata da reunião da equipe azul.”

Michelle Derico