“Queríamos fechar antes da Copa do Mundo, mas…” • TAG24

o Milão Obras para renovar Rafael Liãocujo contrato termina em junho de 2024. No entanto, o português tem atraído a atenção de vários grandes clubes europeus, incluindo Chelsea. De fato, o clube londrino tentou muito no verão passado, apenas para receber uma resposta negativa dos rossoneri. Falando aos microfones da Sky Sport após a cerimônia de premiação do Globe Soccer 2022, o diretor esportivo da Milão xixi Maldini Pegue um tópico renovar A partir de Rafael Lião E Ismail Bin Nasser.

Renove as palavras de Liao Maldini

Localizado em Dubai para i Prêmio Globo de Futebol 2022E a Paulo Maldini ganhou um prêmio Melhor gerente esportivo com Frederick prazerpelo trabalho que lhe foi permitido Milão De volta ao scudetto após 11 anos. O técnico rossoneri então falou aos microfones Sky Sportscom foco na renovação de contratos Rafael Lião. O português, que atualmente participa com a seleção do seu país no Mundial do Qatar, tem contrato expirado 30 de junho de 2024 As negociações sobre a extensão estão avançando. Estamos pensando nisso há meses, senão anos. Quando for a hora certa, nos encontraremos e conversaremos. Estamos trabalhando nisso há meses. Nos encontraremos e tomaremos decisões no devido tempo – anunciou Paolo Maldini –Agora faça previsões… A ideia era fechá-lo antes da Copa do Mundoespecialmente para os jogadores que foram para a Copa do Mundo, Neste caso ao Rafael Leão mas não foi possível“.

Além da renovação de Rafael Leão, Paolo Maldini também falou em prorrogação Ismail bin Nasser. Neste caso, a fumaça branca está bem próxima: “Com Bin Nasser, teremos a oportunidade de conversar com ele e seus clientes nestes dias.” (Clique aqui para as últimas notícias da renovação anterior do Empoli). Temporada de 1997 seu contrato expira em 30 de junho de 2024.

o último

Chegou a Milão em agosto de 2019, Rafael Lião Ele cresceu exponencialmente nos últimos anos, tanto que se tornou o capitão técnico dos rossoneri. As excelentes atuações valeram-lhe o prémio de Jogador do Ano na Serie A da época passada, que culminou com a vitória no Scudetto. Nascido em 1999, seu contrato termina em junho de 2024. As negociações para uma renovação entre o Milan e a comitiva de Rafael Leão continuam, mas a fumaça branca ainda não está fechada. No ex-Lille, existem vários clubes de topo prontos para entrar. Como já mencionado, o Chelsea Ele havia tentado no verão anterior e recebeu forte desaprovação de Maldini e Massara. O clube inglês pode tentar novamente no próximo verão. também Real Madrid E a Barcelona Eles podem sentir pressa, talvez aproveitando o prazo que se aproxima.

Como o pai de Lião falou nos últimos dias: “A renovação de Rafa depende da solução final do diferendo com o Sporting? Estamos trabalhando nisso. Interesse do Chelsea? Até ao prazo de 2024 tratamos de tudoSeja necessariamente Chelsea, Barcelona ou Real Madrid – adicionado ao registro – Ele gosta de estar na Itália. Tem uma queda pelos italianos, que os portugueses não gostam dele. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da última Serie A não porque fosse bonito, mas simplesmente porque Ele é o melhor“.