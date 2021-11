Génova, Zangrillo é o novo presidente: “Temos um projecto importante” | Notícia

A apresentação oficial de Rosobelli Número Um: “Não pedi conselhos nem a Preziosi nem a Berlusconi, Shiva estava aqui porque se tranquilizou”

nova era de Génova propriedade de 777 sócios Comecei oficialmente com a coletiva de imprensa para apresentar o novo presidente do Rosobeli, Alberto Zangrillo, que no site do Palazzo Ducale deu muitas garantias aos adeptos sobre o futuro do clube: “Estamos perante um cenário inusitado, um projecto de médio prazo que visa a internacionalização do futebol em Génova a partir de Génova – disse – Temos um projeto importante, como você pode imaginar Shevchenko Ele poderia estar no jogo se não tivesse seguro? “

“As grandes ambições do 777 são nunca descuidar do mandato, servir de elo entre pessoas que não conheceram Génova e que precisavam de intérpretes para o seu ambicioso objectivo – explicou Zangrillo – não estou preocupado com o que vimos ontem, porque temos um projeto importante para trabalhar. “

Um grande fã de Rossoblù, o médico-chefe do Hospital San Raffaele em Milão está entusiasmado com esta nova aventura: “Minhas primeiras memórias quando criança – suas palavras – jogadores pelos quais eu era particularmente ligado? guerra, que, quando soube que eu ia preencher o cargo, foi felicitado e disse que estava disponível. Ele o fez com o coração livre e com o coração de quem deixou uma parte de si mesmo na Itália e em Gênova ”.

Apesar do relacionamento próximo com Berlusconi, Zangrillo teve o cuidado de explicar que “não senti a necessidade, não presunçosamente, de pedir conselhos ao ex-presidente (presidente, editor) ou ao ex-primeiro-ministro. Fiquei afastado da política porque queria minha autonomia para garantir minha liberdade de ação que é o elemento-chave em que os novos proprietários me confiaram. ”

Então Mensagem para os fãs: “Enfrentar a revolução significa abandonar os velhos padrões que o faziam viver hoje e pensar em resolver tudo contentando-se com um resultado intermediário. Vamos passar por momentos difíceis, quando precisamos que o povo de Gênova continue a acreditar em nós com mais força do que antes. A revolução não é fácil, significa tentar Atrair jovens para criar uma nova experiência. ”

A revolução não é fácil mas já começou Shevchenko Ele é o primeiro “jovem” por quem se sente atraído: “É um grande campeão que conheci no grande tempo de Milão. Nos abraçamos e nos olhamos. Faço uma pergunta: Shevchenko é uma figura internacional, como pode você imagina que ele estaria no jogo se não tivesse grandes garantias sobre os parceiros do Projeto 777? “.