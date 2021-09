Spezia – AC Milan 1-2: Maldini e Ibrahim Diaz lançam os rossoneri no topo – Esportes – Futebol

La Spezia, 25 de setembro de 2021 – Milão Para vingar o pesado nocaute sofrido há poucos meses na liderança, e com mais uma atuação de grande maturidade e compactação, o La Spezia avançou Não sem dificuldade em derrotar o anfitrião por 2-1 E de volta ao topo sozinho por um momento. A exemplo do que aconteceu há poucos dias contra o Venezia, as substituições feitas pelo técnico Stefano Pioli no segundo tempo prejudicaram a mudança de ritmo dos rossoneri após um primeiro tempo mesquinho: notadamente a inclusão de Rafael Leão que acelerou dividindo a partida em dois. . Diretamente aos pés dos portugueses – que também acertaram no poste – a jogada culminou na vantagem de Daniel Maldini aos 48 minutos, sobre o seu primeiro golo na Série A, na estreia como titular. No entanto, Lião não descansou sobre os louros e continuou a ser um espinho na lateral da defesa do Spezia que, como fez durante a semana contra a Juventus, ainda teve a vantagem de se manter no jogo com muita personalidade e coragem, encontrando o empate momentâneo de 80 graças ao desvio decisivo e coincidente de Verdi e Tonali. No entanto, outro recém-chegado pensou em fechar contas permanentemente, Ibrahim Diaz |, no segundo gol seguido e bom em aproveitar o centro da área para um dinging inusitado dos incontroláveis ​​Saelemaekers.

primeira metade

Motta escolhe 4-2-3-1 com Sala e Bourabe no meio e o trio de Antisti, Maggiore e Gyasi no apoio na descida. Por outro lado, duas inovações importantes revestiram o tabuleiro rossonero, com uma forma espelhada dos ligurianos: Pioli foi realmente lançado pela primeira vez a partir de 1 ‘Daniel Maldini – 67 anos depois de seu avô Cesare e 36 de seu pai Paolo – no trocater no lugar de Diaz e Giroud. No ataque em vez de Rebek, ele foi escalado ligeiramente nas costas e à esquerda em vez de Liao. Comece sem medo de Spezia que não desiste do ataque, explorando espaços na reinicialização. Por outro lado O Milan não se deixa levar pelo frenesi e se concentra pacientemente na posse de bola, criando duas situações perigosas primeiro com Maldini, previsto pela minha altura de Zoet, depois com Tonali que chutou de uma boa posição aos 10 ‘. pronto aí A resposta de La Spezia confiada a Nzola O que não surpreendeu o atento Minnan com o seu remate na posição fechada. Mais astuto para o guarda-redes francês, o golpe aos 20 minutos do avançado naturalizado angolano, que começou com um ligeiro impedimento noutra evolução do apelo do La Spezia. No entanto, a partida teve dificuldades para acelerar o ritmo, então o cabeceamento de Maggiore de um lado e Rebic do outro são os últimos tremores no primeiro tempo que ambas as equipes jogaram com intensidade, mas não tiveram chances tangíveis.

a outra metade

para tentar fazer o Milan mudar de ritmo, como aconteceu com Veneza, Pioli após o intervalo apresenta o frescor de Leão e Pellegri Rebek e Jiro respirando fundo, pareciam um pouco calmos. Movimentos bem feitos porque Foram os portugueses que iniciaram a partida que coroou o Milan com apenas 3 minutos de recuperação, Ocorreu Liderado por Daniel Maldini, servido com perfeição pela cruz à qiblah, da direita, pelo Kalulu. A réplica de La Spezia foi encarregada do tandem formado por Antiste e Gyasi que, em uma posição ligeiramente fora de jogo, não encontrou a deflexão sob o alvo após alguns momentos por sugestão de seu parceiro. Jogos que não chegam para assustar Milan, que aos 56 minutos esteve perto de dobrar com Liao Quem se meteu na área e, após ultrapassar o adversário, agarrou no poste com um valioso remate com o pé direito. No golpe na frente Em vez disso, foi Maggiore quem devorou ​​o alvo a um passo de Minyan Após a intervenção da cobertura que falhou Casey em cruzamento rasteiro de Bastoni. Depois de dissipada a emoção, o Milan começou a vencer a partida graças à aceleração desenfreada de Liao, tocando mais duas vezes o gol rossonero de 2 a 0; Thiago Motta então tenta embaralhar as cartas com as entradas de Ferrer e Manaj e Green, que congelou o Milan em um acordo de 80., no desenvolvimento online, Golo igual com a cumplicidade de Tonali que desvia do marcador Em preto e branco, contrastando com Maignan. Uma ducha fria para os rossoneri que, porém, não entraram em pânico e avançaram novamente aos 87 minutos Obrigado ao recém-chegado Brahim Diaz que tirou o máximo partido do ritmo extraordinário dos Saelemaekers E ele assina o 2-1 final a favor dos homens de Pioli, que administram a bola sem maiores riscos nos últimos minutos.