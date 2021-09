Treino Livre 3 cancelado devido ao mau tempo

Choveu muito a noite toda, e nas primeiras horas da manhã de sábado, inevitavelmente, houve mudanças na programação do dia, com a corrida de Fórmula 2 marcada para as 10h30, hora local, que já foi adiada.

Num post posterior, que chegou poucos minutos antes do início da terceira sessão de treinos livres da Fórmula 1, a FIA confirmou que esta foi cancelada devido ao mau tempo.

“Depois de receber uma solicitação do secretário do curso, de acordo com o Artigo 15.3a) do Regulamento Desportivo de Fórmula 1, e os Artigos 11.9.3m e 11.9.3.o do Código Desportivo Internacional da FIA, eles decidiram, no interesse de segurança, alterar o programa oficial cancelando a sessão de treinos livres. A terceira é por força maior ”, explica o memorando do sindicato.

“Para efeitos das Regras e limites de tempo associados, uma Sessão de Treino Livre 3 será considerada como tendo ocorrido, a menos que seja aconselhado de outra forma pelo Redator do Curso.”

Isso significa que a próxima oportunidade para os pilotos de Fórmula 1 entrarem na pista será na qualificação, que deve começar às 15 horas locais, e às 14 horas na Itália.

O diretor da corrida Michael Massey disse, esta manhã, que a prioridade de hoje será jogar pelo menos na qualificação, já que as condições devem melhorar um pouco à tarde.

“Vimos esta manhã que a intensidade das chuvas está mudando. Nosso objetivo é avaliar as condições em tempo real, e a previsão é que a situação atual continue até as 13h30, depois tende a melhorar. Uma prioridade que é clara hoje é a realização das eliminatórias da Fórmula 1 ”, disse ele.

Ao contrário dos treinos livres, a qualificação pode ser adiada de acordo com os regulamentos desportivos, mas Massi sublinhou que mesmo essa possibilidade também seria limitada pela luz disponível.

“O fator limitante será a luz. O pôr do sol é por volta das 18h15, horário local, mas com condições climáticas assim, a luz diminui muito mais cedo e teremos que avaliar esse aspecto, o que efetivamente nos impõe um prazo. Se formos e então as Qualificações serão adiadas até a manhã de domingo. “