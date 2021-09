Boxe, emocionante em Londres: Usyk depõe Josué, ele é o rei dos poleiros

Atmosfera

Há 62.000 espectadores (Matchroom Boxing finalmente anunciou o número exato: 66.267) no estádio do Tottenham, torcendo na primeira linha pelo contendor em um cenário totalmente britânico, grande futebol; O ucraniano Wladimir Klitschko também torce, tem o campeão de atletismo Mo Farah, jogadores de futebol como Declan Rice ou atores como Idris Elba. Grande evento, totalmente inesperado. Usyk começa bem, é muito ativo, dinâmico imediatamente. Só no segundo assalto o direito ao corpo mostra a classe de Josué com movimentos mais lentos, como se ele não quisesse tomar imediatamente a iniciativa de deixar o oponente desabafar, que aliás no terceiro golpe balança com a esquerda para a mandíbula . O goleiro luta para passar pelo goleiro adversário, surpreso sobretudo com a coragem do ucraniano em entrar na briga. No coração do jogo de fluxo equilibrado, ainda está a busca do melhor Josué, cuja mão direita ainda é usada com moderação. No entanto, no sexto lugar, Anthony primeiro explodiu um direto de direita e, em seguida, um enorme gancho de direita que lhe valeu a recuperação. Mas no sétimo, o ucraniano invicto dá um jab, à esquerda e à direita quase em linha reta, fazendo o campeão vacilar, que volta à dificuldade e perde o segundo turno. Voltando ao meio de campo, Josué – que só havia sido derrotado pelo profissional até agora por David Ruiz em junho de 2019 – tenta reagir com sua velocidade composta, e também encontra grande força no corpo e vence no segundo tempo um oponente que realmente é. Não sente nenhuma complexidade. Os dois foram campeões olímpicos de Londres 2012 com max e max (Usyk com Clemente Russo e Joshua x Roberto Cammarelle): toques ucranianos e golpes britânicos na nona rodada final, confirmando o equilíbrio que se alterna entre uma recuperação e outra. A décima rodada vê Josué como mais preciso e decisivo, mas ele também coleta. Na penúltima rodada, Usyek – que venceu em Londres da última vez contra Derek Chisora ​​- está mais uma vez sendo reconhecido por sua destreza e precisão de seus chutes. AJ não consegue acertar o lance, ao contrário do adversário, que recomeça no último assalto com um gancho de esquerda. Na final, ele coloca AJ nas cordas. The Perfect Usik: Autor de The Match of Life. O desafiante se ajoelha no centro do ringue esperando pelo juiz. unânime. Ele é o herói! E ele merece elogios de Eddie Hearn, advogado de AJ: “Osik foi ótimo. Joshua? Ele só quer as coroas de volta e quer vingança em breve.” Klitschko abraça o novo campeão mundial, o terceiro ucraniano depois dos irmãos Vladimir e Vitaly: “Ele era inteligente, inteligente, perfeito: ele trouxe de volta o nosso título depois de seis anos.” O novo rei das alturas, o terceiro a ter sucesso começando com o título ao mais alto nível, depois de Evander Holyfield e David Haye. Ele diz: “Esta vitória significou muito para mim, o jogo correu como eu queria e como eu pensava, mesmo que houvesse momentos em que Joshua empurrou: mas eu estava pronto para receber seus golpes. Posso tê-lo nocauteado, mas estava pronto para levar o jogo embora e ganhar os pontos. ” Joshua não falou após a partida, pois foi levado ao hospital para um exame oftalmológico. Para consolar o campeão destituído, o ex-Rei Lennox Lewis: “Aprenda com essa experiência, mas não é o fim do curso, mas você não pode hesitar ou esperar pelo oitavo assalto. Aprenda com essa derrota e melhore.”