Goosins, as férias? Absolutamente, a parte do Inter é dada ao triatlo

Férias descontraídas? Pés afundados na areia quente? de jeito nenhum. por Robin Goossens Deadlift rima após temporada com triatlo. A primeira é sobre um “espião” canhoto para Inter Quem, para relaxar, escolheu se dedicar a esportes que combinam corrida, ciclismo e natação. Ele recebe cumprimentos de seus companheiros de equipe Edin Dzeko E a Denzel Dumfries assim como seu ex-namorado da Udinese William Trost Ekong Ele compartilhou experiência profissional com Dordrecht na Holanda.

Inter, Josens e Triathlon: Saudações de Dzeko e Dumfries

Dzeko, com dois emojis, aplaude-o e envia-lhe um fogo de paixão desportiva, que obviamente anima o lado alemão. O mesmo vale para Dumfries, que lhe entrega um símbolo de força. Por outro lado, Trost Ekong escreveu-lhe uma “Máquina”, e deu-lhe “A Máquina”.

Inter, Goossens: Escolhendo um triatlo para recuperar o melhor velocista

“Meu primeiro triatlo‘”, escreve Robin Gosens. Sua primeira prova no triatlo, que aconteceu em Bocholt (na casa dos Nerazzurri, na fronteira entre a Alemanha e a Holanda), estava determinada a voltar à boa forma depois de se recuperar da longa lesão no joelho sofrida em setembro passado, quando ainda era. Ele veste a camisa da Atalanta (na Liga dos Campeões contra o Young Boys em Berna), uma escolha que atesta o grande profissionalismo do ex-Heracles Almelo.