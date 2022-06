Tudo pelo retorno de Pogba

O francês concordou com a proposta da Juventus, anúncio que foi adiado apenas por questões orçamentárias. Enquanto isso Arnautovic…

POGBA disse sim: pronto para voltar à JUVE Tudo foi feito para o tão esperado retorno de Paul Pogba à Juventus. O francês resolveu suas dúvidas de uma vez por todas ao rejeitar a corte do Paris Saint-Germain e concordou com a oferta dos bianconeri. No entanto, o anúncio do negócio só acontecerá em julho por questões orçamentárias. O acordo inclui um contrato de 4 anos.

KOSTIC NÃO RENOVA COM EINTRACHT – Com Di Mara pronto, os preços de Philippe Costek na Juventus disparam. Especialmente depois que o jogador, segundo o La Gazzetta dello Sport, rejeitou a oferta de renovação do Eintracht. De fato, o sérvio já terá um acordo com os bianconeri por um período de três anos de 2,5 milhões por temporada mais bônus. No entanto, o potencial acordo com o clube alemão, que estima o cartão de Kostik em cerca de 20 milhões de euros, ainda não foi alcançado. Um número que pode cair para 15 milhões se o jogador pressionar.

Irmão de Arnautovic fala: “Que marido com Vlahovic” – Tendo negado, há poucos dias, contatos imprudentes com a Juventus, o irmão de Marko Arnautovic volta a falar sobre o possível futuro da Juve para o atacante do Bolonha. “Quando ele voltou para a Itália – de acordo com o Tuttosport – muita gente disse que meu irmão não estava pronto porque ele passou dois anos na China. Havia muitos que achavam que Marco não estava mais no topo, tanto física quanto mentalmente. Aqui, agora a temporada acabou e meu irmão mostrou que ainda é um jogador de alto nível. O nível. Ele ainda pode fazer a diferença em qualquer time. Claro que há rumores de grandes clubes como a Juventus!” E ainda: “Vlahović é um jovem avançado de alto nível e é sempre bom ver um talento que se impõe desta forma. Dusan, que tem apenas 22 anos, beneficiaria de ter um jogador com a experiência de Marco ao seu lado. O futuro? No futebol, tudo é sempre possível.” … você nunca sabe o que vai acontecer. Isso é futebol e isso torna o mundo do futebol muito divertido.”

O retorno da tocha para Nandez – A Juve voltará para cuidar de Nahitan Nandez. O meio-campista do Cagliari pode se libertar a um preço acessível após o rebaixamento da Sardenha. Em Turim, eles estão considerando incluir a Frappota no processo. Relatório da Federação da Sardenha.

David Neres, suplente de Di Maria – Eles estão confiantes em Portugal: a Juventus entrou na corrida por David Neres, extremo de 25 anos do Shakhtar Donetsk. Quanto a “A Bola”, o Benfica continua em primeiro lugar, mas se as negociações para trazer Di Maria a Turim ultrapassarem os bianconeri, vão pressionar o brasileiro. Para Neres, o clube torino já formalizou uma oferta de 10 milhões.

JUVE NÃO DESISTA ZANIOLO – Na pendência do entendimento do que Di Maria responderá à proposta da Juve, a Juventus segue mantendo o radar bem na frente de Zaniolo, jogador considerado ideal para atuar em todas as funções de ataque. Os homens do mercado de transferências de Sidi estão esperando para entender como a situação do talento dos Giallorossi se desenvolverá e, acima de tudo, para ver se a Roma reduzirá suas reivindicações em comparação com os 60 milhões de pedidos até agora para deixar a joia. O Milan também está mais do que vigilante em relação a Zaniolo, com o jogador parecendo amar o destino dos rossoneri e perdendo um ‘like’ social no aniversário de Rafa Leão.

Fagioli, encontro Jovic-Fiorentina – Depois de uma temporada estelar no Cremonese com muita promoção na Serie A, a Juventus procura um lugar que faça Niccol Fagioli amadurecer novamente. Segundo relatos do The Nation, os técnicos da Juventus se reuniram nos últimos dias com a Fiorentina para falar sobre o jogador. Viola manifestou grande interesse pelo jovem talento, mas a fórmula de potencial de atuação ainda precisava ser superada. De fato, a Juventus só chamará Fagioli de empréstimo seco ou, no máximo, com direito de resgate não obrigatório.

RASPADORI: “Vinculado com a JUVE? É divertido” – Nas páginas da Sportweek, Giacomo Raspadori fala sobre seu futuro sem esconder suas ambições. “mercado? Vou vivê-lo em equilíbrio – explicou o atacante do Sassuolo -. A empresa vai avaliar, estou tranquilo e feliz com o que estou fazendo. Grande salto? Acho que estou pronto porque sempre faço o meu melhor todos os dias e isso me faz sentir pronto para as grandes mudanças.” “Juventus? Quando você se aproxima de algum clube é motivo de orgulho, não pode deixar de ficar feliz – acrescentou com uma piscadela para os bianconeri -. Nosso sonho sempre foi mirar o mais alto possível e, portanto, é um prazer.”