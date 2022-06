Violência sexual, Cristiano Ronaldo é absolvido das acusações

Cristiano Ronaldo também foi totalmente absolvido em tribunais civis dos Estados Unidos das acusações de estupro feitas por Kathryn Mayorga contra ele. O herói português há muito nega as acusações, alegando que tinha uma relação “totalmente satisfatória” com a mulher. Em matéria penal, a justiça já havia encerrado o caso em 2019 por falta de provas.

Os fatos remontam a junho de 2009, quando Mayorga chamou a polícia de Las Vegas para condenar a violência, mas se recusou a revelar a identidade do suposto agressor. Em 2010, foi feito um acordo especial com os representantes de Ronaldo: R$ 375 mil em troca do sigilo absoluto dos fatos alegados e do acordo, com renúncia a qualquer causa. Em seguida, os advogados, que alegaram que o acordo era inválido devido ao sofrimento psíquico e à pressão sobre a mulher, se retrataram e exigiram a reabertura do caso. Mas a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Jennifer Dorsey, acusou a advogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, de agir de “má-fé” e de “roubar” documentos confidenciais.