No estádio da Inglaterra e da Itália 0 a 0, Mancini joga a partida Gatti LIVE – o esporte pela primeira vez

No campo Inglaterra – Itália 0-0Mancini na estreia de Gatti LIVE

25 ‘O guarda-redes inglês salvou-a após remate de perto de Tonali

9′ Travessia do Monte Mason

A Inglaterra e a Itália se ajoelharam pelo Black Lives Matter, assim como no ano passado na final europeia. Os “azzurri” decidiram seguir o exemplo do adversário e, como já havia acontecido em Wembley, no dia 11 de julho, no Molineux, em Wolverhampton, as duas equipes fizeram um gesto de apoio ao combate ao racismo antes do início da Liga das Nações. As duas equipes jogam em um estádio vazio devido à exclusão da Associação de Futebol, após o caos de ingressos para a partida final: dentro do estádio apenas três mil entre Ondy 14 e seus companheiros.

Primeira aparição de Federico Gatti, defesa da Juventus emprestado a Frosinone: Esta é a selecção de Roberto Mancini para Inglaterra e Itália, o terceiro jogo da Liga das Nações agendado para esta noite em Wolverhampton. O treinador alinha em 4-3-3 com Donnarumma na baliza, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi e Di Marco na defesa; No meio-campo, o trio é composto por Fratesi-Locatelli-Tonali, enquanto o ataque fica a cargo de Pesina-Scamaca-Pellegrini. Na formação inglesa, Southgate escolheu “italianos”: o jogador do Milan Tomori no centro da defesa, junto com Maguire, e o jogador da Roma Abraham no centro do ataque, apoiado por Sterling e Grealish.