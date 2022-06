“Nápoles, você não pode substituir Koulibaly”

Ciro Caruso Agente Esportivo, fala em 360 graus do Souq Nápoles para mim Rádio Marte. Com um olhar especial para os itens que eles querem Kalidou Coulibaly nesta sessão do mercado de transferências. Uma perda que seria muito grave Luciano Spalletti porque ele é um jogador “Insubstituível”.

Caruso: Koulibaly, vou ficar com ele se puder

Então aqui está Caruso mergulhando no mercado de Nápoles: “para Kvaratskelia Só ouvi coisas boas, me dizem que ele é um jogador importante. Zerbin e Gaetano? Depende do esquema deles. Em Nápoles, não importa quem chegue, há uma competição importante. Se você pode jogar, você tem que ficar.”

O plugue é Coulibaly: “A situação que mais me preocupa é a de Koulibaly porque não é fácil substituí-lo. Os outros são todos excelentes jogadores e isso mostra a qualidade desta equipe. São certamente jogadores importantes, mas se eu tivesse que escolher quem eu manteria , seria Koulibaly.”

Caruso: “Promover o Nápoles atrai adeptos e jogadores”

Uma última consideração deve ser dada aos torcedores do Napoli. Caruso admite: “Acho que os torcedores do Napoli são conhecidos em todo o mundo, jogam muito nisso porque viver o futebol no Napoli é extraordinário. Por motivos, se eu for jogar em um estádio como adversário, a primeira coisa que digo é que quero para jogar aqui. E longe do valor que você tem, atrai o que há de melhor em você.”