Boa noite com o mercado de transferências

Hoje, sexta-feira, 10 de junho, foi mais um dia de intensas negociações no mercado de transferências. Série A, Série B e até ligas estrangeiras: aqui estão todas as novidades e novidades para o mercado de transferências de hoje.

Inter

O diretor esportivo da Inter Piero Ausilio esteve hoje em Londres para se reunir com vários promotores e diretores, incluindo Fali Ramadani para Nikola Milinkovic, que é o objetivo da seção defensiva. Os nerazzurri confirmaram o interesse no zagueiro da Fiorentina: as margens da operação estão sendo avaliadas e tenta-se chegar a um acordo com o jogador. Por outro lado, não há novidades na frente de Dybala, após uma reunião há alguns dias entre a comitiva do jogador argentino e o governo Nerazzurri. Inter show é um contrato quatro anos.

Juventus

A Juventus não desiste Nicolau Zaniolo Quanto ao ataque (mais meus nomes Berardi e Costi), embora não tenha havido progresso nas negociações de Angel Di Maria: falaremos sobre isso novamente na próxima semana. Quanto a Pogba, continuamos a trabalhar nos detalhes e não há indicações de uma possível inclusão no PSG. Os franceses decidiram agora que as partes estão trabalhando para definir o processo o mais rápido possível. Na área de transporte, Cagliari procura Di Pardo.

Lácio

A Lazio continua trabalhando em busca de um goleiro. Karnicki não deve passar por uma cirurgia no ombro, por isso a Lazio continua a todo vapor para o goleiro da Atalanta, que foi emprestado ao Cremonese na última temporada: em breve as negociações podem começar.

Cremonês

Na casa do Cremonese, hoje o novo treinador Alvini se apresentou na coletiva de imprensa: “Muitos anos de sacrifício e o caminho passa. Ter a oportunidade de treinar na liga italiana faz você olhar para trás e refletir. Agradeço aos proprietários, Cavaliere Arvedi e aos diretores por fazerem tudo. Eles me queriam tanto porque é divertido estar aqui e sou muito grato a eles. Para mim isso é ótimo. Mercado? Eu confio nos gerentesPara a defesa, entretanto, como Chiriches del Sassuolo.

Turim

Na sua partida, Turim está pronto para receber Magnus Warming, que vai se mudar para a Alemanha, em Darmstadt, com a fórmula do empréstimo com direito de resgate em favor dos alemães e contra-resgate em favor da granada. No último episódio do “Calciomercato – L’Originale”, o Diretor Técnico Distrital da Granata, Vagnati, falou aos microfones da Sky Sport: “Belotti está avaliando legitimamente coisas diferentes, mas devemos aguardar a próxima temporada. Bremer perto do Inter? Exagerado“. (Aqui estão as palavras completas).

Salerno

O guarda Vid Bellek sai e se aproxima do APOEL Nicosia.

Sassuolo

Sassuolo fechar compra Agustín ÁlvarezAtacante uruguaio do Penarol. Um negócio total no valor de 12 milhões de euros. Enquanto isso, o PSG insiste em Gianluca Scamacca.

Hellas Verona

Verona anunciou a nomeação de Francesco Marrocos como seu novo diretor esportivo. Ele substitui Tony D’Amico, que se mudou para a Atalanta. No ataque, como o nome de Thomas Henry, na última temporada em Veneza.

Sampdoria

Como o vice-presidente da Sampdoria, Antonio Rumi, convidado da estreia do “Calciomercato – L’Originale” falou sobre o mercado da Sampdoria:A espinha dorsal da Sampdoria é importante, há jogadores valiosos lá. Giampaolo é calmo e sabe como trabalhamos, ele está lá e ama a Sampdoria. Sabri ainda é hoje, ele e Damsgaard são os mais importantes da nossa juventude. Não quero fazer promessas, a única promessa é que vamos trabalhar duro e da melhor maneira possível.” (Aqui estão as palavras completas)

especiarias

Boas notícias de La Spezia. De fato, o Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne aceitou o recurso do clube da Ligúria para abolir a penalidade de bloqueio de mercado de quatro sessões, imposta pela FIFA no verão de 2021. Assim, a Platc poderá fazê-lo. Funciona no mercado de transferências.

B. série

Na segunda divisão, o espaldar Chegou a um acordo preliminar com a Atalanta para o empréstimo com direito de resgate Farnier. De volta à Atalanta, Spal discutirá um retorno leite. Mas no ataque, há um dos principais objetivos Mantia, mas no momento, os custos da operação final são muito altos. o SudetrolEntretanto, chegou a um acordo com Lamberto Zolli: será o novo treinador. o ParmaEm vez disso, ele está interessado nele frapota Juventus.

Fora do país

O Paris Saint-Germain anunciou Luis Campos como seu novo conselheiro esportivo.Aqui estão as suas melhores músicas). Chelsea E a Manchester United Eles anunciaram vários lançamentos de transferências gratuitas para jogadores em 30 de junho, incluindo Christensen, Lingard, Mata e Cavani. Lucas Biglia, ex-jogador da Lazio e do Milan, assinou com o Istanbul Basaksehir. Andrea Pirlo, por outro lado, está pronto para começar uma nova aventura, como treinador de Fatih Karagomrock, A seleção turca com muitos ex-liga italiana.