17,13 no salto triplo, terceiro lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo! Andrea Dallaval também está na final! – OA Sport

Itália sonha alto no salto triplo na Copa do Mundo Atletismo 2022. Emmanuel Emeji provou soberbamente em seu circuito caseiro: O estudante da Universidade de Oregon competiu várias vezes nesta instalação, no ano passado ele venceu o Campeonato da NCAA e há alguns meses estava em segundo lugar. O jogador de 23 anos, que já chegou à final nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, imediatamente estabeleceu o recorde de volta aos trilhos. Salto inicial para 17,03 metrosMas então ele não estava satisfeito apesar da passagem do turno e ele estava de fato no bolso e ele é assim Ele voou 17,13 metros na terceira tentativa.

Este é um resultado notável, Um centímetro de distância da equipe Assinado no ano passado. Assim, o compatriota de Carrara ultrapassou o padrão de qualificação estabelecido em 17,05, assim como apenas quatro outros atletas: o português Pedro Piccardo (17,16 para um dos principais candidatos na véspera), Burkina Faso Fabrice Zango (17,15 para o recordista mundial indoor) ), O chinês Yaming Zhu (17.08) e o cubano Lázaro Martinez (17.06, outro grande anúncio na véspera).

Andrea Dallaval marca encontro com a 3ª Escala de Certificação (Assinado 17,28 um mês atrás no Campeonato Italiano em Rieti) Separação da última carta do capítulo na sétima escala para hoje (16,86). O jovem de 22 anos de Emilia, que chegou à final dos Jogos no ano passado, não parece muito preciso tecnicamente e terá que corrigir alguns detalhes, há todas as credenciais para ser o protagonista absoluto em alguns dias. . A final definitivamente parece aberta e nossos pilotos podem se dar um pouco de satisfação. Em vez disso, Tobia Bocchi é eliminado por dez centímetros (16,58).

Outros classificados para a final: O francês Jean-Marc Pontviian (16,95), o americano Donald Scott (16,84), o brasileiro Almir dos Santos (16,71), o americano Will Clay (16,70), o português Thiago Pereira (16,69) e o indiano Eldos Paul (16,68). O americano Chris Taylor não teve o melhor dos dias e cedeu o título, terminando em 18º com uma pontuação de 16,48.

Foto: La Presse