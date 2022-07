Atalanta, perto de Nuno Tavares do Arsenal: pode fechar por empréstimo

Após a chegada de Ederson no meio-campo,Atalanta Ele continua atuando no mercado e busca um reforço para a faixa da esquerda. Os Nerazzurri estão perto de Nuno TavaresLateral esquerdo, nascido em 2000 De propriedade do Arsenal: Trabalho em andamento para obter detalhes com os Gunners em breve. A operação liderada por Lee Congerton (Diretor Estrangeiro do Berkassi Club) pode ser encerrada. Um empréstimo não exclusivo.