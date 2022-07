“Eu sugeri que ele voltasse para a Juventus…”

Paul Pogba Já recuperado Juventus. O retorno do francês a Turim seis anos após o outro, mas acabou que ela não estava feliz, aquele retorno ao Manchester United, deu a impressão de que o “polvo” nunca saiu. Do entendimento com Allegri ao com antigos companheiros, até a acolhida que recebeu fãs E a boa sensação que nasceu com jogadores que não compartilharam a primeira experiência francesa da Juventus.

Pogba e o italiano: “O cozinheiro me salvou…” Em entrevista a Dozen Pogba, ele não escondeu sua alegria e paixão pelo “Homecoming”, ao final de uma viagem, independentemente de título mundial Ganhou com a França em 2018, e não satisfez muito Paul: “Estou tão feliz por estar de volta, todos imediatamente me fizeram sentir em casa. Allegri me achou diferente? O treinador é sempre o mesmo, está sempre no caminho certo, já não tenho 22 anos, quando tens uma família tens outras responsabilidades e aprendes muitas coisas, é a vida que te ensina. Fisicamente sou organizado e tenho mais músculos“. Também é bominfluência linguística Com um italiano que mastiga muito bem. Mas aqui Pogba revela seu segredo…: “Não esqueci o italiano, mas o que perdi. Meu cozinheiro era italiano, levei-o comigo e algumas palavras ficaram comigo. “Risoto”, “trufa”, “massa”…“.

Pogba batiza Locatelli: “Para mim, é uma ‘excelente aula'” Então Pogba falou sobre as relações criadas dentro Salas fechadas: “Vlahovich me chocou, ele é muito forte, eu o chamo de Du-du, ele é mais fácil que Dusan… Até Chiesa me impressionou quando o vi, ele é muito jovem e talentoso. Quem é Maria? Fede é um jogador muito forte, você sabe o que ele quer fazer, mas você nunca consegue pegá-lo quando ele vai para a esquerda, toca a bola algumas vezes, é um fenômeno”. Também espaço para o novo companheiro de equipe… no meio-campo, Manuel Locatelli: “Luca é ótimo, eu o chamo de ‘Super Classe’ porque ele brinca com a classe e tem muitas delas mesmo fora, pela forma como se veste e se movimenta.“. “Dybala está feliz com sua chegada a Roma” Por fim, Hamm revelou Paulo Dybala, com quem Pogba conversou poucas horas antes de sua mudança para Roma, Tentando fazê-lo mudar de ideia…:”Conversei muito com o Paolo, perguntei por que ele não ficava aqui para brincar um pouco mais, ele respondeu que já tinha ido embora e que eu tinha que ligar para ele primeiro… para ele ser feliz, fiquei feliz por ter escolhido ir para Roma“.