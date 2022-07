“Mertens preferiu o dinheiro. Grandes descontos em ingressos de temporada”

Nápoles, De Laurentiis: “Mertens rejeitou 4,5 milhões anuais”

No entanto, a coisa mais importante sobre a entrevista é a ansiedade seca Mertens. De Laurentiis entra no mérito de não renovar o belga, fechando definitivamente a porta à esperança dos torcedores de um retorno ao azul de ‘Ciro’ e explicando a intensa tentativa feita para manter o melhor artilheiro da história italiana na equipe:De Laurentiis é um clube, mas também é torcedor do Napoli – Discurso do Presidente – Além da paixão, o futebol é hoje uma indústria e, portanto, deve seguir as regras do mercado, que nem sempre correspondem às regras dos torcedores. Mertens propôs por mais um ano porque sabia que aos trinta e cinco anos, mais cedo ou mais tarde, teria de se aposentar. Mas ele também fez disso uma questão de dinheiro vil, então eu tive que dizer não. Pagar a Mertens uma quantia desproporcional nos faria perder o orçamento para enfrentar os jogadores mais jovens nas próximas sessões. A última oferta que fiz a ele foi de um total de 4 milhões para a temporada seguinte, ele recusou e naquele momento não pude deixar de agradecê-lo por tudo que ele fez por nós, desejando-lhe o melhor e dizendo que poderíamos ‘t do more..Napoli precisa de jogadores jovens para as próximas temporadas.“.

De Laurentiis e o mercado: “Eu amo Simeone, Kim me encanta”

Está a um passo daqueles no Napoli que não vão mais jogar com aqueles que podem jogar lá. De Laurentiis diz tudo sobre Mercado, A partir de Kim para mim Simeone: “Gosto da ideia de um jogador coreano, pois ele tem 1,90 de altura também. O coreano em Nápoles é uma ótima combinação que me interessa, mas a ideia de pagar seus impostos mesmo na Coréia me parece estranha.. Schiavelli vai acabar sendo consultor em Tremonti… Gosto muito de Simeone, mas você tem entenda o que o treinador pensa: ele é um atacante muito bom, mas ele é menos compatível com Osimhen do que Betania, mas não jogar 4-4-2 são letras relativas. O jogo dura 90 minutos, são cinco substituições e todos os jogadores devem entender que substituir ou entrar depois não é o fim do mundo. Outro tema quente que eu goleiros Com a perseguição aberta ao zagueiro que não necessariamente terá que fazer apenas a reserva mérito: “Você tem que ter pelo menos dois bons e depois cabe ao treinador administrá-los. Não podemos dar um primeiro tapa forte e um segundo tapa só para deixar Merritt feliz, espero que ele entenda isso também. O goleiro pode .” Jogamos 52 jogos em uma temporada. Relação com Spalletti: “Temos uma excelente relação, somos honestos, somos honestos e sempre dizemos um ao outro o que pensamos.“.

“Rejeitei muitas ofertas, Nápoles não está à venda”

De ilustração em ilustração e depois De Laurentiis de volta a outra A frase que provocou a discussãoo episódio que fala sobre “fãs assediados que encontram uma saída para o encorajamento”:O Covid perturbou tudo, quando você perde mais de 200 milhões, no contexto do futebol italiano, onde você perde um bilhão e 800 milhões em um período de dois anos, você fica frustrado. Também é necessário saber interpretar as palavras que se pronunciam. É claro que em determinado momento estamos lidando com aqueles que poderiam ser prejudicados economicamente por outros motivos, decepcionados com suas emoções e com seu trabalho. E ele encontra uma saída em ser um fã, que é território livre. Você disse que a pessoa está chateada e precisa desestressar, mas quando há coletivas de imprensa para alguns tópicos, talvez o jornalista faça uma piada, haja uma pergunta inesperada e talvez a resposta esteja errada. interpretado“. Então a ADL é uma joalheria quanto aos rumores sobre possíveis venda do clube: “Em 2017-18, recusei uma oferta de US$ 900 milhões e durante um ano e meio recebi várias ofertas, todas devolvidas ao remetente, assim como as três que recebi de muito dinheiro para Bari. Atingiu, de 2,5 bilhões. Euros por toda a minha coleção, devolvi ao despachante. Posso ficar e me divertir mais?“.

Preços da campanha de bilhetes para toda a temporada de Nápoles

Assim, uma longa página dedicada a Inscrever campanha A princípio com cortes fortes, precedidos de antecipação nas camisas: “A nova camisa titular será apresentada na quarta-feira, quando jogarmos contra o Adana. Para outros, não digo nada, provavelmente teremos pontuações como no ano passado. A campanha será lançada em 25 de julho e há muitas novidades. Oferecemos tarifas com desconto para famílias e mulheres. 50% de desconto para menores de 14 anos e 25% para o segundo membro do casal. No entanto, as mulheres terão um desconto de 10%. As curvas inferiores custam 195 euros, 175 euros para mulheres, 136,5 euros para casal e 97 euros para crianças menores de 14 anos. As curvas superiores são todas 205, 213, 50, 152,50 euros. VIPs mínimos custam 390 euros completos, para mulheres 351, para um casal 273 e por menos de 14.195 euros. Total 570, mulheres 513, casal 399, abaixo de 14.285. Arquibancada nisida: total 766 €, casal 539, abaixo de 14.385. Para a plataforma Posillipo, total 1.030 €, mulheres 927 €, casais 721, abaixo de 14 € 521.000De Laurentiis também declarou a importância de Funciona Para Maradona:Pretendo construir mais elevadores, e agora existe um. Depois, há algumas salas de estar, pelo menos 40, no topo, tanto no Posillipo Tribune quanto no Distinti. E depois uma pista popular, de 500 ou 1000, que será equipada com um determinado serviço para quem quiser usá-lo. As obras do estádio estão em andamento e já equipamos parte da garagem e parte da sala de imprensa. Mas também todos os outros balneários, para as equipas visitantes: quando se joga na Liga dos Campeões, mas também com as grandes equipas da Primeira Divisão, só há vergonha de outra forma”.

‘Nápoles precisa de um estádio modelo’

Falando do estádio, De Laurentiis então se concentra no relacionamento com assinante, Antes e depois das últimas eleições:Ainda tenho que acertar a história das catracas que paguei de 2007 a 2008. Quando o Auricchio esteve lá, junto com o Chiavelli, fiz uma oferta de cerca de vinte milhões para devolver o estádio, mas isso não foi levado em conta, já o o projeto do arquiteto Zavanella, como o Juventus Stadium, nem sequer foi verificado. Desde 1999 eu tenho falado sobre um playground virtual, mas você não pode tomar partido contra mentiras, então, a longo prazo, a verdade virá à tona. Hoje, com este novo prefeito, que apesar de ser jogador da Juventus, não coloca um blaster na roda, estamos tentando consertar todas as peças do passado e depois provar que o estádio deve ser um trunfo para o Napoli nos próximos 99 anos. O Calcio-Napoli se encarregará de desmontar a superestrutura construída para a Copa do Mundo de 1990. Deve haver uma etapa exemplar”.