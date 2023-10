Tentativa de Acerbe, mas a partida foi interrompida por impedimento. Ao vivo 0-0 – Courier ET

21h35: Acerbe voltou para casa, mas estava impedido

Livre para o Inter por falta sobre Lautaro: ele vai sacar Marco Quem encontra Imaturo Mas o zagueiro pressiona demais o chute e a bola quica muito além do gol defendido por Trubin. Além disso, o jogo foi interrompido devido à posição de impedimento de Acerbe.

21h31 – Contacto Barilla-Neres na região: protestos do Benfica

Alguns protestos da bancada do Benfica pela intervenção maca Na área acima Néris. Segundo o árbitro, não houve fundamento para cobrança de pênalti e a partida foi autorizada a prosseguir.

21h29 – Livre para o Inter: Demarco contra a parede

Thuram vence cobrança de falta de fora da área, mas de posição central: ele cobra Marco Mas atinge a barreira diretamente.

21h23 – Calhanoglu à distância

Ação pessoal para Calhanoglu Quem recebe a bola pelo meio e avança pelo meio-campo, decide então não sacar em nenhum companheiro e finaliza a partir dos 25 metros. Tropin Parágrafo sem muitas preocupações.

21h23 – Substituição do Benfica

Mudança forçada para Schmidt: Bah sai devido a lesãoAraujo entra em seu lugar.

21h17 – Inter insiste

Longo trabalho ofensivo do Inter que cruzou dos dois lados, primeiro com Barella, depois com Gravetos: Sua bola chega Inchaço Quem, por ser perturbado pelo adversário, não consegue cabecear em direção ao gol mas a bola chega à sua direita Dumfries Quem chuta na hora. Mas o holandês chuta mal e erra o gol.

21h12 – Somer responde a Orsene

Orsnes Ele entra na área e chuta forte com o pé direito verão Ele se opõe e manda a bola pela linha de fundo.

21h10 – Mais um perigo para o Benfica

Interseção vertical Calhanoglu: Thuram salta mas não a alcança, mas atrás dele está Dumfries, que corre em direção à bola mas bate forte. READ Comunicações entre Maldini e Agente Jonathan Barnett"

21h03 – Primeira chance do Inter

Inter reinicia rapidamente: correndo na faixa da direita Dumfries Quem avança com a bola, encadeia e busca Mkhitaryan. Porém, o deslizamento armênio não afeta a bola.

O Inter iniciou o Benfica.

21h00 – Também se jogam Nápoles e Real Madrid

A Liga dos Campeões também é em Nápoles: o jogo entre a equipa de Rudi Garcia e o Real Madrid de Carlo Ancelotti é agora disputado no Estádio Maradona.

As equipes estão em campo, o hino da Liga dos Campeões toca no San Siro e a partida começa.

20h45 – Como muda a classificação do Grupo 4?

A Real Sociedad venceu o Salzburgo por 2 a 0 fora de casa e subiu para 4 pontos no Grupo D. Esta é a situação no momento do passeio:

Real Sociedade 4 pontos

Salzburgo 3 pontos

Internacional 1 ponto

Benfica 0 pontos

20h13 – Escalação oficial do Benfica

Benfica (4-2-3-1) Tropin. Bah, Otamendi, Morato, Bernat; João Neves, Coco; Di Maria, Orsnes, Rafa Silva; contemplação.

20h13 – Escalação oficial do Inter

Inter (3-5-2) Verão; Pavard, Acerbe, Bastogne; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Demarco; Lautaro Martínez, Thuram.

19h59 – Como chegaram as duas equipas a este desafio?

O Inter empatou a primeira partida da fase de grupos do Grupo D por 1 a 1 contra o Real Sociedad, fora de casa, graças a um gol de Lautaro Martinez que evitou a derrota de Inzaghi. Por outro lado, o Benfica vem de uma derrota em casa frente ao Salzburgo (2-0), resultado que faz com que os portugueses ocupem o último lugar da classificação do grupo com 0 pontos.

19h57 – Inter Benfica na TV

19h56 – Início às 21h