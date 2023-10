Folonica U17 desafia Yuroki 2023: Hóquei para crianças do Golfo

Encontro com Yuroki 2023 para crianças do hóquei em Follonica. A equipe comandada por Franco Polverini tentará reconquistar o título continental em Girona, na Espanha. O torneio realiza-se todos os anos e foi recentemente vencido pela equipa portuguesa Oliverense. Participarão 24 equipas de diferentes países europeus: a Itália apresenta-se com equipas de Follonica, Valdagno e Viareggio, e todas as outras equipas vêm de Espanha, França, Suíça, Alemanha, Portugal e Ístria. O torneio começa amanhã com 6 grupos e termina no domingo com a partida final. A equipe de hóquei Follonica, treinada por Franco Polverini, participará com uma equipe composta por Riccardo Biancucci, Federico Asta, Alessandro Frere, Elia Riva, Gabriele Talarico, Ernesto Maggi, Adriano Maggi, Mattia Polverini, Edoardo Fabbri e Francesco Margheriti. Diretores Rossano Margheriti e Monia Petrici. O primeiro jogo será disputado amanhã, às 17h15, frente ao Benfica. Todas as partidas ficam visíveis no canal do YouTube. Entretanto, o sénior Folonica continua a sua marcha rumo ao início do campeonato da Série A1, agendado para sábado, em Capanino, às 20h45, frente ao Lodi. A equipe, após o torneio que terminou em segundo lugar no Forte dei Marmi (vitória nos pênaltis contra o CB Grosseto e derrota para o anfitrião Forte), está se preparando melhor: Claudio Bracalli também será adicionado ao elenco A1, que assinou o contrato. Para a próxima temporada com o Folonica Hockey Club. A renovação faz parte do programa de valorização da juventude. Portanto, o jovem de dezessete anos treinará este ano com Sergio Silva e fará parte integrante do grupo que agora conta com dez jogadores e dois goleiros. Enquanto o Gulf Club abandonou o campeonato com a seleção sub-19.