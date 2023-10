Acompanhe ao vivo a final do ATP Pequim

Pequim, China) – Yannick Siner contra Daniel Medvedevpara a partida final do torneio ATP 500 Que é jogado em quadrasCentro Olímpico de Tênis Verde para Pequim. Acompanhe as novidades do desafio.

13h35

Pecador Medvedev, mais alguns minutos de espera

Em concreto Corte Diamante Na verdade está em andamento Cerimônia de entrega de prêmios Do heroísmo Os homens do meu marido. Depois disso, o italiano e o russo entrarão em campo Muito final Subordinar Masculino singular.

13h32

Pecador Medvedev, precedentes

Aquele em Corte Diamante para Pequim haverá Sétimo comparado com Nível de ATP Entre o azul e o russo. Medvedev Ele ganhou todos Seis desafios anteriores: O moscovita é o bandido de 22 anos do Tirol do Sul.

13h30

A partida de duplas termina na quadra de diamantes

Acabou há alguns momentos o último Subordinar Dobro entre Kohlhoff e Skupski contra Dodig e Krajcik Quem ganha o título? Pecador MedvedevEstamos aqui!

13h15

Sener Medvedev, a expectativa está crescendo

lá Muito final SubordinarATP Pequim Entre o azul e o russo será organizado em quadra dura Corte Diamante Não antes das 13h30Hora italiana.

12h30

Pecador, elogie a piñata

Graças ao sucesso contra Alcaraz e chegar à final, Yannick Siner Ele se tornará o número quatro no ranking mundial, o que equivale a Adriano Panata. O tenista romeno comemorou-o assim…

12h28

Pecador, esse é o valor que ele ganhará em caso de vitória

Além de conseguir quarto lugar de Ranking de tenistas profissionaisA corrida de hoje contrata para kafir Também importante valor econômico

12h25

Pecador contra Medvedev, como vê-lo na TV

Aqui estão todas as informações para que você possa assistir ao desafio entre eles Yannick Siner E Daniel Medvedevfinal ATP de Pequim

Centro Olímpico de Tênis Verde – Pequim