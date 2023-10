O Inter Benfica pode ser visto no Canal 5? Existe TV ao vivo gratuita para a Liga dos Campeões? Programa e canal exatos

A UEFA Champions League está pronta para regressar à acção na segunda eliminatória da fase de grupos. A principal competição europeia de clubes voltará a oferecer um calendário repleto de jogos interessantes, e entre eles não podemos deixar de mencionar o Inter Benfica.. Treinamento conduzido Simone InzaghiReceberá os portugueses, que treina, em San Siro Rogério Schmidt. Os nerazzurri vão querer conseguir o primeiro +3 neste evento diante dos seus adeptos, mas não será fácil.

Lautaro Martinez e seus companheiros, salvo erro de Sassuolo, viajam nas asas do entusiasmo no Campeonato Italiano e ocupam o primeiro lugar da tabela.: Registro compartilhado com Milão (Ambos 18 pontos). Mas na Liga dos Campeões, no último dia 20 de setembro, em San Sebastian, Inzaghi e sua equipe empataram em 1 a 1 com a Real Sociedad. Na primeira partida.

Toda a liga Serie A TIM está disponível apenas no DAZN: 7 partidas exclusivas e 3 partidas co-exclusivas em cada jornada. Ativo agora

O Benfica, na primeira jornada da anterior Taça dos Clubes Campeões Europeus, surpreendentemente perdeu por 0-2 em casa para o Red Bull Salzburg e vai querer reerguer-se imediatamente. Hoje veremos quem vai ganhar e também será possível fazer isso ao vivo na TV gratuita e clara: O jogo entre Inter e Benfica vai mesmo ser transmitido no Canale 5. Existem também outras opções para continuar a reunião.

Segue abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão em direto do jogo do Inter Benfica válido pela segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/2024. A partida será transmitida ao vivo pelo Canale 5 (aberto), Sky Sports Calcio (Canal 202) e Sky Sports 253, Dirita Goal (Sky Sports 251). A transmissão ao vivo será no NOW, Infinity +, Mediaset Infinity e Sky Go. Obviamente também haverá uma transcrição ao vivo no nosso site OA Sport.

Calendário do Inter Benfica hoje (3 de outubro)

Terça-feira, 3 de outubro

21h00 – Inter Benfica – TV ao vivo no Canale 5 (gratuito), Sky Sports Calcio (Canal 202), Sky Sport 253, Live Goal (Sky Sports 251). Transmissão ao vivo no NOW, Infinity+, Mediaset Infinity e Sky Go e transcrição ao vivo no OA Sport

Programa do Inter Benfica: como assistir na TV e ao vivo

Ele vive: Canal 5 (gratuito), Sky Sports Calcio (canal 202), Sky Sports 253, Live Goal (Sky Sports 251)

transmissão ao vivo: Agora, Infiniti+, ​​Mediaset Infiniti, SkyGo

Transmissão de texto ao vivo: Agricultura biológica desportiva

Foto de : La Presse