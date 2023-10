Pescara-Gubbio 3-2: Gols, sentimentos e vitória – Esportes

Pescara. Pescara recebe Gubbio no Adriatico e a partida começa imediatamente bem para o Delfino.

Tugov abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois do golo, os azuis e brancos pareciam mais confiantes nas suas capacidades. Mas no segundo tempo o time da casa não estava mais em jogo e Gubbio aproveitou a situação para diminuir a diferença e depois saiu na frente: primeiro com Udoh e depois seguido por Di Massimo (de Sant’Omero in Abruzzo) depois uma bola. Squizzato perdeu o controle. Squizzato se redime com um golaço que empata o jogo.

Aos 44 minutos, Adriatico se alegra: o chute de Morosi é diagonal e há o gol da vitória.

Pescara Gubbio foi um desafio entre os jogadores veteranos no banco e também entre duas escolas de futebol distantes. Pescara Zeman, com um 4-3-3 que nunca olha para a cara do adversário mas sempre se preocupa apenas com o resultado máximo possível, contra Gubbio Braglia, que estuda unidades, homens e posições como um estrategista da velha escola e almeja a solidez. . A equipa do treinador toscano não sofreu qualquer golo durante 311 minutos, o último dos quais aconteceu em Ancona, na segunda jornada.

No final da partida, Zeman disse estar feliz, depois daqueles 15 minutos do início do segundo tempo que “não sei explicar. No geral estou feliz, porque o time mostrou”. espera que o torneio comece desta forma: “Esperava mais dos “Problemas, até porque temos uma equipa jovem, feita do zero”.

redes: 25′ Bit Tugov. 14′ Saint Udoh, 27′ Di Massimo, 29′ Squizzato, 44′ Morozzi.

Então, no campo

Pescara (4-3-3) Pellizzari; Pernot, Brosco, Messick, Morosi; Tugov, Squizzato, Di Marco; Merola, Cuboni, Acornero. treinador Zdenek Zeman. disponível: Ciucci, De Pasquale, Milani, Floriani, Stiver, Moura, Aloi, Manu, Dagaso, Cangiano, Masala, Vergani, Tommasini.

Gubbio (4-2-3-1) Vitória; Morelli, Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaya, mercados; Spina, Boulevardi, Di Massimo; Montevago. treinador Piero Braglia. disponível: Greco, Tozzolo, Pironi, Corsinelli, Demarco, Fry, Casolari, Chirico, Galiandro, Udoh, Di Gianni.

governar: Simone Galippo de Florença.