Desde a sua chegada à Liga Italiana. Rafael Liao Conseguiu conquistar não só os adeptos do Milan, mas também todos os adeptos de um futebol eléctrico e directo que parece incompatível com a tradição secular da ‘catenacciara’. O português está atualmente entre os melhores extremos No mundoé um jogador que aprendeu com o tempo a administrar melhor seus recursos e movimentos, sem nunca perdê-loInstinto O que faz com que excitante Para ver e indiscriminado Para aqueles que se encontram defendendo-o. Mas há mais.

Liao Ele é uma figura que se destaca no normalmente sóbrio futebol local, mesmo que seja apenas por sua causa. Estética E a sua linguagem corporal: a sua forte ligação ao mundo da moda, e a sua clara paixão pela música hip-hop (publicou recentemente o seu livro O segundo álbum ) e a estética de um herói do bairro, Raphael exala uma aura que lembra a de uma estrela de cinema sem escrúpulosNBA Ou deNFL De um conhecido jogador de futebol da Série A italiana.

Somado a isso está um talento raro, aprimorado ano após ano, que realmente lhe permitiu concorrer às eleições o melhor jogador Do nosso torneio para a temporada 2021-2022.

Liao: Notas biográficas e vida privada

Rafael Liao Nasceu em 1999 no município Almada, na região portuguesa de Setúbal. É muito próximo da família de origem angolana, especialmente da mãe: com os primeiros rendimentos deu-lhe um salão de cabeleireiro em Lisboa. Além de muita paixão musica rap Quanto à moda, sabe-se que o jogador de futebol é fã dela jogos de vídeode boxe Nasceu em tênis de mesa.

Quase nada se sabe sobre sua vida privada como agressor Muito conservador Ele toma cuidado para não deixar que as pessoas falem muito sobre ele fora de campo, mas parece que está namorando uma garota de ascendência portuguesa.

Rafael Liao: Primeira aparição no Sporting Lisboa

profissão Liao Começou nas camadas jovens do prestigiado clube português Sporting Lisboa, o que durante a temporada 2017-2018 o fez ingressar pela primeira vez na equipa reserva e depois na equipa titular, onde jogou. Três partidas. Contudo, a experiência portuguesa terminou repentina e inesperadamente: em maio de 2018, um grupo de fãs Invadindo o centro esportivo A equipe está no que parece ser uma “campanha de punição” por não se classificar Liga dos Campeões .

Vários jogadores ficaram feridos durante o ataque Acuna, Bas dost, Roy Patrício , batalha E Guilherme Carvalho. Esta triste página é seguida por muitos jogadores do Sporting Lisboa, incluindo ele próprio Rafael LiãoEle decidiu rescindir unilateralmente o contrato e partir para outras praias. No caso dos portugueses, o destino escolhido é França.

Giuseppe Cuttini//Imagens Getty

Liao e sucesso na França



O Lille é a equipa perfeita para Liao Ainda não completou vinte anos e aqui encontra o espaço e as participações necessárias (24 no campeonato) para expressar o seu talento. A equipe de Galtier é muito forte e ele se tornará imediatamente uma peça fundamental da equipe Primeira dica No plano 4-2-3-1 proposto pelo treinador francês.

Entre 16 de dezembro e 19 de janeiro é o culminar desta curta mas importante experiência para nós Rafael Lião : Nas quatro partidas contra Nimes, Toulouse, Caen e Amiens ele vai Sempre marqueEle contribuiu com seus gols para marcar 9 pontos em 12 possíveis. A equipe terminará em segundo atrás do Al-Hatemi Paris Saint-Germainmas o entusiasmo em torno deste extremo português capaz de driblar quase qualquer um está às alturas.

Rafael Leão e sua chegada a Milão

As atuações em Lille convencem A Milão Numa reconstrução completa para focar no extremo esquerdo, que foi comprado por 25 milhões de euros (mais 10 milhões de euros em bónus). Liaomas, Nem todos os fãs gostam disso Satanás: Se o talento é indiscutível, é estabilidade Com qual jogador de futebol se preocupar. A ideia é ter à sua frente um jogador que sozinho consiga virar o jogo, mas cuja complacência pode ser fatal.

De certa forma, os primeiros dois anos de Rafael Lião Com a camisa rossonera seguem este cenário, mas outros (6 gols por temporada e capacidade Divisão de campo (que raramente era visto na Série A) convenceu o Milan a torná-lo um peão Básico Para o futuro da equipe.

Rafael LiaoO melhor jogador da Liga Italiana

temporada 2021-2022 Isso é dedicação Rafael LiãoEle agora está mais consciente de suas habilidades e do papel que lhe é exigido para jogar em campo e no vestiário do Milan. Chegando pela primeira vez Número duplo Dentro do torneio (11 gols), mas os números não expressam totalmente o tamanho deste jogador Importante Para os rossoneri, que durante um torneio longo e interessante conseguiram primeiro aproximar-se do Inter no topo da tabela, depois ultrapassá-lo e finalmente manter a vantagem ao se formar. Campeões italianos .

Na final, disputada no Sassuolo, Leão saca Três assistências Pelos três gols que decidiram a vitória rossonera. Ao final do torneio foi eleito O melhor jogador da Liga Italiana: O ala inconsistente que há apenas dois anos tinha pouco para impressionar tantos fãs e profissionais como agora O melhor jogador do nosso torneio.

Jonathan Moscop//Imagens Getty

Resultados importantes para Leão

Embora a temporada 2022-2023 represente um declínio geral no desempenho do Milan no torneio, especialmente na fase central, Rafael Lião Aumenta seu saque de conquista: 15 gols e 7 assistências Para os portugueses, foi uma dobradinha no primeiro clássico contra o Inter.

Na grande zona rural de Liga dos CampeõesPorém, é impossível esquecer as acrobacias Passeio de bola e corrente Giroud acabou servindo na segunda mão das quartas de final por 1 a 0 contra o Napoli.

No dia 2 de junho, o português assinou renovação de contrato com o Milan, vinculando-se aos rossoneri até 2028. Nova temporada Sparks promete Rafael Liãoque optou por vestir a camisa Nº 10 Ele já marcou um gol em um chute para trás.