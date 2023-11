Kickboxing. Copos em azul. Ele está em Portugal para a Copa do Mundo

Da Cassete Verdini à Copa do Mundo. Simone Buratti está em Portugal onde começa o Campeonato Mundial de Kickboxing de Waco. A equipa de 1999 viajou para Albufeira com o resto da seleção nacional, um convite bem merecido depois de alguns meses antes, em Jesolo, terem conquistado o campeonato italiano. Ele conseguiu graças a 5 sucessos entre padrão e depois absoluto, todas confirmações unânimes do júri, sagrando-se assim campeão da categoria -63,5 kg do sistema de chute baixo (obviamente a mesma em que competirá no Mundial). Campeonato Mundial em Portugal). O título geral não foi mera coincidência, aliás, Buratti venceu a concorrência pela terceira vez, e já foi o melhor em 2019 em Genzano e em 2022. Em sua primeira aparição no mundial, Buratti sabe que terá que competir contra “lutadores” mortais, mas é preciso dizer que ele se preparou bem para a competição. Ele chegou lá em ótimas condições depois da última partida que a Azzurri disputou no Cobra Marittima. Acima de tudo, os resultados atestam isso. Na classificação italiana estava invicto e na Copa do Mundo perdeu a final apenas na última rodada para um forte atleta croata.

Andrea Scuba