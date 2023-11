Juventus e Ferrero aos acionistas: “Respeitem as sentenças”

A primeira assembleia de acionistas da Juventus depois de Andrea Agnelli acontece no Allianz Stadium. Não houve um discurso específico no início dos trabalhos do presidente Gianluca Ferrero, mas uma série de respostas a perguntas feitas por pequenos colaboradores durante discursos livres pela manhã. Entre as principais questões está a estratégia defensiva escolhida pela nova gestão em eventos fora de campo, nomeadamente no caso de ganhos de capital e manobras salariais, que levou ao acordo de confissão relativamente à penalização de 10 pontos na classificação final do italiano Liga. .

pena – Ferrero disse: “Eu disse que defenderia a Juventus em todos os estádios, e lembro e respeito a gloriosa história do nosso clube. Sempre aprendi que as decisões são respeitadas. Poucos dias depois da minha nomeação, fui informado do julgamento por Tribunal Desportivo: Participei e saí com 15 pontos de penalização. Defendo na divisão Segundo a -10. Quanto aos salários, decidimos negociar, e o tempo dirá se errei. Paguei 700 mil euros e fechei o jogo. Enquanto estávamos na UEFA, havia o risco de ficarmos fora das copas por dois anos ou talvez mais, que é “Não podemos permitir isso. Vocês viram a extensão dos danos, mais de US$ 100 milhões em apenas um ano O resultado é que hoje o time está lá, correndo, e no domingo fará uma partida extraordinária”.

Premier League e exclusão – O presidente da Juventus reiterou a saída do clube do projeto da Premier League. “Foi um contrato entre vários times, 80% dos quais saíram nas próximas 48 horas, enquanto um time, o Inter, nunca entrou. A Juventus simplesmente fez o que os outros times fizeram. Claro, como todo mundo, estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça Europeu.” No dia 21 de dezembro, a Juventus tomará nota disso e avaliará seus efeitos como outros.” No entanto, sobre a recente exclusão de Fagioli e Pogba, Ferrero explica: “Obviamente lamentamos muito o que aconteceu. Fagioli nós o apoiamos e queremos dar-lhe tudo o que precisa ao longo destes meses, a renovação está caminhando nessa direção. Com em relação a Pogba, estamos aguardando o julgamento e consequentemente a evolução das medidas tomadas contra ele.” READ Italfutsal perdeu por 3 a 0 em amistoso contra Portugal

desenvolvimento – O CEO Maurizio Scanavino respondeu a algumas das questões. Em particular, os jovens, que “estão no centro da estratégia da Juventus, tanto do ponto de vista desportivo como em relação à próxima geração, mas também como adeptos. Temos os adeptos mais jovens que nos seguem em Itália e no mundo nas redes sociais”. mídia. De acordo com os últimos resultados, somos a quinta marca a nível mundial com 15 milhões de seguidores. Além da abordagem digital, a abordagem física é importante, por isso estamos também a implementar uma série de iniciativas no terreno.” Relativamente aos bilhetes de temporada, “os resultados são consistentes com o orçamento e os objetivos que nos propusemos. “O estádio foi vendido há vários jogos e a questão da insatisfação dos torcedores não está atualmente em discussão”.