E Roma Mourinho disse “não” a Portugal para o cargo de treinador

Mourinho rumo ao “não” a Portugal. Honrado com a ligação e sem descartar um futuro em potencial como treinador, o Special One parece disposto a recusar a proposta. A pressão da federação portuguesa e do seu presidente – Fernando Gomez – continua, mas o treinador da Roma Parece direcionado a não aceitar um papel Treinador do país. Mourinho está atualmente em Portugal, onde poderá se encontrar com o presidente Gomez. Mas, como já foi dito, e honrado na convocação, Mo parece estar perto de ser dispensado: é muito cedo para se dedicar à seleção. Ainda sem anular a premissa de ocupar esta cadeira no futuro, Talvez tendo em vista a Copa do Mundo daqui a quatro anos.