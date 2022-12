“Eles não são o time a ser batido.”

Cada vez menos até você reiniciar liga. A Azzurra entra em campo no dia 4 de janeiro contraInter para mim São Siro E tentarão retomar a marcha da vitória interrompida pela Copa do Mundo.

a Nápoles É o primeiro, 8 pontos atrás Milãoenquanto outros são forçados a perseguir de mais longe.

Bernardeschi Napoli (Getty Images)

Bernardeschi tem certeza: “A Juventus tem mais”

Apesar de Napoli e Milan ocuparem neste momento os dois primeiros lugares da classificação, há quem não se veja como favorito à vitória final.

Em particular, Frederico Bernardeschisócio da Insigne em Toronto, acha que é real Preferido estar lá Juventus por Massimiliano Allegri.

O seguinte é o que foi afirmado em uma entrevista com Gazzetta dello Sport:

“O Napoli está fazendo loucuras e tem um jogador extraordinário, Kvaratskhelia, mas acho que ainda está tudo em aberto para o Scudetto, porque um novo campeonato começará em janeiro.”

“Vejo duas equipes capazes de reabrir a disputa pelo tricolor, Juventus e Inter. Dez pontos à nossa frente é muito, mas Acho que os Bianconeri têm algo dentro de si que falta nos outros. Allegri provavelmente tem um time mais forte que o Napoli e é um técnico com mentalidade vencedora. Nas últimas partidas antes do fim do Mundial, voltei a ver a verdadeira Juventus: blindada atrás e com muita qualidade na frente. Será difícil pará-lo quando estiver completo.”