MotoGP. Aprilia apresenta a Equipa Satélite: Aqui está o RNF

Roma – Aprilia é a nova casa da equipa RNFIsso fez o plantel completo para a temporada de 2023 em moto gp. equipe de gerentes da Indonésia Razlan Razaliapós experimentar com a Yamaha, decola com este novo Raul Fernandez E Miguel Oliveira como pilotos. Grande entusiasmo por Razali durante o show: “Não posso deixar de estar animado com a temporada que está por vir. Nossa aventura começou em 2019, e já alcançamos objetivos muito importantes. Tivemos pilotos lendários como Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, que nos proporcionaram momentos inesquecíveis.”.

O entusiasmo dos pilotos

“Estou animado, espero me divertir na moto disse Fernández. Meus objetivos são aproveitar a temporada e sorrir novamente, porque a última temporada foi difícil. Oliveira? Ele tem muita experiência, espero aprender muito com ele. “A nova cor é incrível, eu amo as cores – Oliveira confirmou ao invés. os meus objetivos? Eu quero me divertir, porque sei que me divertindo os resultados virão como resultado. Quero dar o meu melhor e ser a melhor versão do Miguel Oliveira. RNF? Um novo desafio, espero que possamos alcançar nossos objetivos juntos.”.