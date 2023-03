F1, Red Bull, Perez é contra Verstappen. Ferrari é muito lento

Abra caminho para Marte. A espaçonave Red Bull, como disse Charles Leclerc, está viajando para outro planeta. O Campeonato Mundial de 2023, depois de apenas duas corridas, parece um desafio caseiro entre Max Verstappen e Sergio Perez. O mexicano pensa em manter o show vivo impedindo a fuga do colega. Ontem, Perez assumiu a cadeira ao vencer o Grande Prêmio do Reino da Arábia Saudita, que perdeu há 12 meses, graças a intensa resistência na segunda parte da corrida, quando o Super Max voltou da 15ª colocação e voltou atrás dele.

O safety car na volta 18, desencadeado pelo abandono do piloto da Aston Martin Lance Stroll devido a um acidente, trouxe de volta à ação o bicampeão holandês, que já se recuperava como uma fúria. Mas justamente naquele momento, surgiu o melhor Perez de todos os tempos. Capaz de responder a cada volta rápida de Verstappen sem perder a confiança e a clareza. Uma prova de dureza, até mental, que considera o único candidato ao título, caso consiga repetir-se constantemente ao longo da temporada. Entende-se que Verstappen nem sempre largará de trás…

luta psicológica – Pérez conseguiu enfrentar uma largada ineficaz da pole, que o levou a ultrapassar Fernando Alonso na primeira curva. "A largada foi um problema, temos que rever nossos procedimentos – diz Chico – e aí parecia que o safety car queria tirar minha vitória. Mas dessa vez eu disse que não. Mas tive que cansar." Verstappen não estava prestes a desistir. Depois de quebrar o eixo de transmissão na classificação, ele decidiu fazer outra ação semelhante ao que aconteceu na Hungria e Spa na temporada passada. E continuou empurrando como um louco mesmo quando os boxes mandaram diminuir a velocidade para proteger o carro, pois ele relatou vibrações e ruídos suspeitos ainda vindos da área do semi-eixo. Um conflito psicológico de grande alcance começou entre ele e Perez, consistindo em mensagens cruzadas no rádio com os engenheiros. Também dizem a Checo para abrandar, que não confia nele: "Tem a certeza que o Max faria o mesmo?" A perseguição parou a apenas 4 voltas do final, quando Verstappen percebeu que correr riscos não adiantaria. Mas quis bater no rival: volta mais rápida na última volta, com um relativo ponto de bônus impedindo Perez de assumir a liderança do campeonato. Max deu um sorriso malicioso para alguém destruindo o grupo inimigo. E que esses dois inimigos são um fato comprovado, após o golpe suspeito (voluntário?) de Perez nas eliminatórias para Monte Carlo 2022 que impediu Verstappen de agarrar o primeiro lugar. No final da temporada, Checo brigava com Leclerc pelo segundo lugar no mundial e Max no Brasil se recusou a ajudá-lo e o ultrapassou impiedosamente. A ferrugem está pronta para reaparecer. O domínio da Red Bull lembra o domínio da McLaren sobre Senna e Prost em 1988. Nem mesmo na época de Sebastian Vettel e Mark Webber houve tamanha supremacia.

leão solitário – Alonso terminou com a terceira etapa do pódio, campeão da Lion Race com a Aston Martin, apesar da idade de 41 anos. O espanhol teve que esperar até 1h em Jeddah para confirmar o resultado. A desatenção na largada custou-lhe uma penalidade de 5 polegadas por colocar as rodas fora do quadrado inicial. A equipe cobrou a penalidade do pit stop, mas o carro foi levantado antes do permitido, o que significa que Fernando recebeu uma segunda penalidade de 10 polegadas após a corrida, deixando-o atrás do Mercedes de George Russell. Mas a reclamação posterior da Aston Martin foi acolhida pela FIA, porque os comissários estabeleceram que o acordo entre as equipes sobre o ponto (não devem ‘rodar’ os carros enquanto cumprem a penalidade) não foi claramente escrito. Assim Alonso viu o retorno do pódio: o 100º da carreira.