Lazio Roma Sari falar

“O dérbi é um jogo certo, é normal para nós satisfazer toda a gente da Lazio. No momento estamos bem, ainda temos dois meses e meio para jogar e temos que continuar nestes níveis, jogando nossas cartas até o fim.” Assim disse Dazn, treinador da Lazio, Maurizio Sarri, depois de vencer o clássico sobre a Roma. Ele acrescentou: “Compare-se com Maestrelli? Não, é inapropriado. Gostaria de entrar no coração do povo da Lazio.” “Quanto mais fico no ambiente, mais sinto esse dérbi. Esta noite tive dificuldade para dormir, a história ficou cada vez mais atraente. Estou feliz pelo povo da Lazio. Foi um show, estou feliz por eles.” “Zachane e Casale da seleção? Eles parecem fortes para mim. Se não os convocarem, fico feliz. Eles jogaram a cada três ou quatro dias de janeiro até hoje. Se puderem, tire alguns dias fora e estou treinando e treinando, estou feliz. Vai fazer bem a eles”, continuou.

“Providel? Depois do almoço ele estava livre da febre e se permitiu”, revelou Sarri. “O que está acontecendo agora? As quedas de demanda foram mostradas principalmente na Europa, não no campeonato. Temos que tentar até o fim e dar 100%. A história da Liga dos Campeões é um pouco exagerada. O presidente não. É um objetivo. Mas a tentativa. Há uma chance.” As equipes estão mais bem equipadas do que nós, mas vamos ver como elas sobrevivem no papel.”