Lião: Novas experiências? Eu me concentro em Milão. O mais recente em renovação

Enquanto o diálogo continua entre eles Rafael Leão e AC Milan Para renovar o contrato que termina em 2024, o jogador português envia cartas de amor ao clube rossoneri. A última veio da emissão da rádio portuguesa “Deconstruir” RDP África Onde Lião foi convidado: “Uma experiência num novo torneio? Sim, no futuro… M No momento estou 100% focado no Milan, com quem tenho contrato. Amo muito a cidade, o Milan é um grande clube, um clube histórico . Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira”, palavras dele, e depois novamente: “Vejo muitas partidas? Muitas das principais ligas europeias. Eu amo o Arsenal este ano, Ele joga muito bem…”.

O que importa são as reformas

A comitiva de Liao e o clube rossoneri se encontrarão no início de janeiro Para colocar as cartas na mesa, com o jogador voltando a integrar a seleção do grupo no dia 26 de dezembro, após a pausa para a Copa do Mundo. Um jogo que está sendo jogado durante Bin Nasser parece estar positivamente focado na conclusão: O jogador argelino pede 4 milhões fixos, o Milan chegará com recompensas do mesmo valor, desde que 50 milhões de euros sejam liberados. Maldini está em obras devido a possíveis reformas, para garantir suas joias e começar o novo ano com uma nota mais tranquila.