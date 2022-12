As datas cruciais para o futuro da Juventus que pode entrar no conselho de administração e o papel de Del Piero

A renúncia de Andrea Agnelli e do conselho de administração da Juventus provocou uma revolução dramática no mundo preto e branco. A primeira data-chave será 27 de dezembro, dia da assembléia de acionistas que deverá aprovar o orçamento mais complexo de todos os tempos. Em 18 de janeiro, outra assembleia de acionistas convocou a nomeação de um novo conselho de administração e presidente do conselho, Gianluca Ferrero.

Missão: reconstruir relações com o futebol europeu

As primeiras conversas com o Ceferin, assim como com a Associação Egípcia de Chefs, caberão ao presidente Gianluca Ferrero que tomará posse a partir de 18 de janeiro, mas hoje a prioridade está ligada à seleção de novos diretores, e nesse sentido os contatos com John Elkann são diários. O novo conselho será uma espécie de “governo técnico”, com advogados e especialistas em orçamento. para o novo dg Maurício ScanavinoDepois disso, também pode ser confiado ao escritório do CEO em vez de Arrivabene.

Quem está no conselho?

Enquanto isso, a Juventus prepara o futuro. Com Gianluca Ferrero nomeado Presidente e Maurizio Scannavino Gerente Geral, a propriedade está construindo a nova gestão. Resta saber quem serão os demais conselheiros. Rumores levarão à confirmação Susan Heywood Enquanto você também pode entrar Benoit Ribadeo Dumas. Evelina Christlin e Alessandro Del Piero permanecem atualmente no cargo de diretores.

Qual é o papel de Del Piero?

A sensação é que a Juventus tem dois caminhos para Alessandro Del Piero e seu retorno ao alvinegro. Presidente honorário ou vice-presidente, mas em qualquer caso, a lenda da Juve quer um papel operacional. Portanto, pode haver espaço para alguém como ele ter fama internacional também. Um perfil de carisma que pode ajudar na comunicação entre a equipe e a direção, mas também tem a oportunidade de trabalhar com a UEFA para reconstruir as relações que agora se deterioraram, não apenas com o caso da Superliga. É claro que o ex-capitão é o ídolo da torcida e será muito bem-vindo, mas seu nome também é muito respeitado pela Uefa, e sua presença dentro do clube pode facilitar o diálogo e acalmar o ânimo também do ponto de vista do futebol europeu. instituições.