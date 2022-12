O jogador de futebol tinha apenas 21 anos

Um luto repentino para o futebol português: o jovem atacante Fabio Garrido, que teve um passado nas categorias de base do Sporting de Lisboa, morreu aos 21 anos.

Muito triste pelo mundo do futebol que tem que lidar com mais uma tragédia que aconteceu em Portugal. jogador de futebol Fábio Garrido faleceu aos 21 anos. O anúncio foi feito pelo último clube em que jogou, o Los Angeles barerinscom uma postagem compartilhada em seus perfis de mídia social que, no entanto, não foi divulgada Causa da morte afiliadoAtacante, nascido em 2001 Depois de jogar nas categorias de base do Sporting LisboaDel Beira Mar, Delmada, Del Nacional e Del Tondela estrearam-se no futebol profissional com a camisola do Belenenses na época 2020/21.

“É com muita dor que informamos o falecimento do nosso atleta, Fabio Garrido – lê-se efectivamente na nota emitida pelo tenente-general lusitano. O Fábio foi um exemplo para todos nós, sua alegria era contagiante, seu talento misturado com espírito de sacrifício. A forma como todos no balneário o amavam diz-nos que hoje estamos a perder um grande homem e atleta. Desejamos muita força a família do Fabio nesse momento e informamos que estamos a disposição para o que precisarem. Caro Fábio, muito obrigado por tudo que você nos deixou!“.

Após este anúncio trágico também belenensistime que lhe deu a chance de realizar o sonho de estrear no futebol profissional, ele queria Lembre-se do jovem jogador de futebol que também vestiu a camisola de Portugal nos escalões de formação e juntou-se à família neste momento difícil para eles e para todo o futebol português.

“Os órgãos sociais do clube de futebol “Os Belenenses” tomaram conhecimento do falecimento de Fábio Garrido, de 21 anos, um dos elementos da equipa no regresso do Belenenses às competições nacionais. Neste momento difícil e em nome de toda a família Belenense, A todos os seus familiares e amigos, em especial aos seus pais, endereçamos as nossas mais sentidas condolências, deixando-lhes um forte abraço de grande afecto e amizade. Você sempre estará lá, campeão!Na verdade, ele lê a nota emitida pelo clube logo após saber da trágica notícia da morte do jovem Fabio Garrido.