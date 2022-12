Da Geórgia – Nápoles já se tornou um “futuro kafara” georgiano: o nome

Mercado de transferências do SSC Napoli O Blue Club já olha para o futuro Kfaratskhelia georgiano . Ele também relata Dachi Tsurtsumia o jornalista da Rustavi2, na verdade Nápoles Ele observa outro jogador de futebol georgiano, no mesmo papel que ele infiéis .

CalcioNapoli24.it foi escolhido pelo novo serviço do Google, se você quiser se manter atualizado com as últimas notícias, siga-nos no Google News