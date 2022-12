Copa do Mundo 2006. O céu está azul sobre Berlim!

Em 14 de maio de 2006, a Juventus de Fabio Capello conquistou seu 29º título da liga em campo neutro em Bari. Não conferiu a vitória em campo pela justiça esportiva, que também aboliu a Premier League 2004/2005 e condenou os bianconeri à Série B Milan, Fiorentina e Lazio foram punidos, mas com menos severidade, e obrigados a iniciar a temporada 2006/07 com mais ou menos chutes. é um escândalo calciopoli Que eclodiu às vésperas do Mundial da Alemanha e que corre o risco de afetar o nosso percurso, já que nos apresentamos com uma equipa forte, constituída maioritariamente pela geração de jogadores nascidos entre os anos setenta e o início dos anos oitenta. A equipa de Marcello Lippi não é a principal candidata ao título, mas pode ser uma equipa intimidadora estranhos Porque os favoritos são os outros, principalmente o campeão mundial Brasil que chega aos blocos com ambição quadrado mágico: Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano.

Voltamos depois de trinta e dois anos para a Alemanha minando a concorrência da África do Sul, Inglaterra e Marrocos. Doze lugares para a décima oitava edição confirmam o sucesso da reunificação alemã, a começar pelo empate em Leipzig.

A FIFA proíbe o patrocínio de estádios que se tornaram FIFA WM – Stadion.

Quatro internacionais africanos, Togo, Angola, Gana, Costa do Marfim, Ucrânia e Trinidad e Tobago, fazem as suas estreias.

A partida começa no dia 9 de junho, com a anfitriã Alemanha enfrentando a Costa Rica. Apesar das dúvidas e apreensões sobre o desempenho A toalha a brancura Eles venceram por 4 a 2 e terminaram em primeiro lugar no Grupo A, à frente do Equador.

No Grupo B, o inglês Sven-Goran Eriksson terminou na liderança com 7 pontos, à frente do sueco Ibrahimovic.

16 de junho de 2006 é o dia em que Leo Messi marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo em uma humilhação de 6 a 0 da Argentina para a Sérvia. Holanda e Costa do Marfim também estão no grupo. EU’Albicelesteal precede laranja Por um melhor saldo de gols.

No Grupo D, Portugal é dominado por Cristiano Ronaldo, Figo e Deco, que chegaram às oitavas de final com o México.

no grupo e Blues Mover para o topo do grupo. Depois de uma boa vitória sobre Gana em Hanover, assinada por Pirlo e Iaquinta, o empate com os Estados Unidos parece complicar as coisas: diante de Gilardino, os americanos empataram graças a um gol contra de Zaccardo. Um empurrão ridículo de De Rossi para McBride nos deixa em dez. O placar termina em 1 a 1. A partida contra a República Tcheca, comandada por Pavel Nedved, é certeira. Depois de algumas tentativas para obter a Bola de Ouro Tcheca, uma cabeçada de Materazzi abre o placar. Super Pippo Inzaghi então fecha passando Chech e preenchendo uma rede vazia. Estamos nas oitavas de final e evitamos o Brasil que, de acordo com as expectativas, vence facilmente seu grupo. A velha raposa australiana de Guus Hiddink entra na próxima rodada junto com Ouro verde.

No Grupo G, a França criticou Dominique após suas duas primeiras partidas incolores com Suíça e Coreia do Sul, separando passaEle se classificou atrás da Suíça, vencendo o Togo.

Por fim, no Grupo H está tudo dentro do previsto: Espanha em primeiro lugar, Ucrânia em segundo.

Nas oitavas de final, encontramos Hiddink após quatro anos. A partida contra a Austrália em Kaiserslautern é uma grande encruzilhada porque restavam dez de nós após a expulsão de Materazzi e estamos realmente lutando. Quando a prorrogação já parece inevitável, Grosso é derrubado na área após driblar um pênalti. Na cobrança de pênalti, Totti, autor de Mundiais na sombra até aquele momento, não errou. A Ucrânia espera-nos nos quartos-de-final, onde derrotou a Suíça, a primeira equipa da história a sair sem perder ou sofrer um único golo. E nos oitavos-de-final, o Brasil facilitou ao Gana (3-0), enquanto a Alemanha despachou a Suécia com dois golos de Podolski nos primeiros 12′. A Espanha continua de fora para defrontar a França, tendo avançado pela Villa. Parece que Zidane está de volta onde estava há oito anos e está balançando Blues No final 3-1. Portugal também avançou, vencendo uma partida tensa contra a Holanda. Inglaterra, 1 a 0 contra o Equador, e Argentina, 2 a 1 contra o México, com um golaço de Maxi Rodríguez, fechando o quadro de qualificação para as quartas de final.

Itália A Ucrânia marcou Toni que bisou após o golaço de Zambrotta. Ao final da partida, Lippi e seus jogadores dedicaram a vitória a Gianluca Pesotto, que está internado em estado grave. Nas outras quartas de final, a Argentina foi eliminada por Pekermann contra a Alemanha comandada por Klinsmann nos pênaltis, assim como os ingleses contra Portugal. França resolve Brasil Brasil, em mais uma partida que Zidane jogou de forma admirável.

Em 4 de julho, em Dortmund, Itália e Alemanha se enfrentam 36 anos após as semifinais na Cidade do México. É um jogo animado e tenso, que continua na prorrogação, com a Itália acertando duas corridas para a floresta com Zambrotta e Gilardino e liderando apenas no final da prorrogação. Uma leve assistência de Pirlo permite a Grosso vencer Lehmann com um chute. Cannavaro, seu jogo inesquecível, domina os alemães e inicia um contra-ataque Gilardino que dá a Del Piero a bola por 2 a 0, e depois de doze anos chegamos à final.

França e Portugal, a outra partida da semifinal, será decidida na cobrança de pênalti Zizoucomo aconteceu há seis anos nas meias-finais do Euro 2000.

No dia 9 de julho, em Berlim, enfrentaremos a França de Zidane em grande e temível forma. Materazzi entra em Malouda incorretamente segundo Elizondo. O pênalti marcado por Zidane de colher. Aos 19 minutos, Pirlo cobrou escanteio, Materazzi cabeceou para fazer o empate. Tony cruza na trave no tempo regulamentar. Na prorrogação, a França foi mais perigosa e esteve perto de marcar com Ribéry e uma cabeçada poderosa de Zidane, onde Buffon literalmente fez um milagre. Outro cabeceamento de Zidane, uma reação de falta em Materazzi, custou-lhe o cartão vermelho e ele deixou a França em dez homens. Não é a melhor forma de deixar o futebol competitivo. Foi para os pênaltis, onde o erro de Trezeguet foi decisivo, o único pênalti perdido em uma série que terminou com o gol de Fabio Grosso que trouxe a Copa do Mundo de volta à Itália, 24 anos depois da noite mágica no Bernabéu. É o triunfo de Marcello Lippi, mentor técnico e tático de um grupo excepcional, capaz de transcender a crítica feroz de quem, após calciopoli, Ele não nos queria no campeonato, como Blatter, que não o recompensou mais do que o gesto de Zidane. Blues. As festas rotativas e a festa do Circus Maximus seguem imediatamente, enquanto tempos difíceis e decepções amargas surgem no horizonte, consistindo em eliminações no primeiro turno e finais de apocalipse esportivo.

Mas isso é outra história.

Artilheiro: Miroslav Klose (Alemanha), 5 gols

classificação final

Itália

França

Alemanha

Portugal

Terceiro e quarto, o final

Alemanha – Portugal 3-1