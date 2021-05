Ross Brown percebe o potencial de Mick Schumacher. Sim, o engenheiro britânico está feliz com a pista que Schumacher Jr. percorre na Fórmula 1. No Grande Prémio de Portugal, o piloto da Haas terminou em 17. No circuito de Barcelona vai tentar terminar a corrida em melhor posição.

Mick Schumacher está otimista com o futuro

Por que Ross Brown está ciente do potencial de Schumacher?

Ross Brown é um dos engenheiros que compartilhou as alegrias e os sucessos da carreira de Michael Schumacher. Agora o profissional acompanha a trajetória de Mick Schumacher, filho do grande campeão, que estreou na Fórmula 1 este ano com o Team Haas. O jovem estreante está indo bem e o futuro parece bom. No Grande Prémio de Portugal terminou no circuito 17º espanhol Esperando fazer melhor.

Durante uma análise pós-corrida (enquanto corria em Portugal), Ross Brown disse sobre Mick Schumacher:Haas claramente não é um dos carros mais competitivos da rede, então Mick Schumacher sabia o que ele enfrentaria na temporada júnior.. Você tem que fazer o que puder com o que você tem e pequenos momentos importantess. Esse é o caso desta corrida. Quando ele pressionou Nicholas Latifi e o forçou a cometer um erro ao tomar sua posição. Este foi definitivamente um bom testemunho de seu potencialEle. ”Mick Schumacher está agora focado no Grande Prêmio da Espanha, pois ele definitivamente será capaz de mostrar todo o seu potencial.

