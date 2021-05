Inter, Conte dá as boas-vindas ao retorno de Mourinho e faz os fãs tremerem

De volta a italia Jose mourinhoAnuncie por Roma Como novo treinador por três temporadas, começando em 2021-2022, ele definitivamente abalou os fãsInterMenos de 48 horas de Scudetto Peguei na tarde de domingo, 2 de maio, quatro dias antes do término do torneio.

Na verdade, o Especial voltou a usar efeitos especiais, formalizando seu retorno à Itália em meio à alegria do povo nerazzurri, há quase onze anos nestes dias, ele já se despediu da cadeira do Inter na Terra. O Real Madrid Poucos minutos após a vitória sobre Campeões Bernabeu contra o Bayern de Munique.

Dentro do planeta InterExistem, no entanto, aqueles que desenvolveram uma relação conflituosa com Mou. Obviamente, é sobre Antonio ConteOs seus confrontos semifísicos com o treinador português na altura em que o treinador do Salento estava com o Chelsea e Mourinho no Manchester United entraram para a história do futebol inglês e muito mais.

Quem sabe que o regresso de Conte ao sucesso não foi um incentivo adicional para persuadir Mourinho a regressar à Itália, a verdade é que o treinador do Inter, que deu uma entrevista a Le Iene, usou jogo limpo Para saudar o retorno do “velho inimigo”:Mourinho Seu retorno à Itália é uma boa notícia para todos, desejo tudo de bom, exceto quando ele jogar contra mim. Se explicarmos? Com certeza sim, há muito respeito. Quando há competição, é a sua morte e a minha vida, portanto não vamos nos salvar. Ele vai ao Scudetto? José fez a história do Inter ”.

Enquanto esperam pelo Old Idol Challenge, no entanto, os fãs do Inter querem saber se Conte vai ficar no banco dos nerazzurri ou não. O treinador não resolve o enigma: “Agora que estamos curtindo o scudetto, então teremos tempo de fazer as avaliações que teremos que fazer com o presidente e os dirigentes de uma forma muito tranquila para escolher o melhor destino para o Inter. Mais sim ou mais não? Vamos escolher o melhor destino. “

Processo de “interação” de Conte, aprendido Juventus Como jogador e depois treinador vencedor dos Bianconeri, foi um dos temas mais populares depois do Scudetto.

O ex-treinador da Juventus não cai na armadilha …: “No momento em que me tornei treinador de uma equipe, me tornei seu primeiro torcedor. É inevitável para mim lutar pelo Inter, contra todos e contra tudo. Mais nerazzurri ou os Bianconero? Sou sempre um grande adepto. Com as equipas que treinei, sou adepto do Arezzo, Lecce e Bari, bem como da Juventus e do Chelsea ”.

Digs escava, no entanto, e descobre-se o nome do primeiro que está mais no coração de Conte do que os outros. A ponto de ter esperança de voltar …: “Espero um dia ser o técnico da seleção novamente”, encerrou o ex-técnico da Itália, citando a experiência como uma escolha azul entre 2014 e 2016, que terminou em derrota em a disputa de pênaltis nas quartas de final do Campeonato Europeu contra a Alemanha. Depois disso, ele pousou na cadeira do Chelsea.

OMNISPORT | 05-05-2021 07:45