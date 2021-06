Fase de grupos europeia 2021, previsões: conheça os países favoritos

Itália Mancini é um forasteiro, e a França (ex-campeã mundial) é a favorita absoluta. Isso pode ser verificado nas previsões para o Campeonato Europeu de Futebol, que terá início no dia 11 de junho, com a partida da Roma entre a Azzurra e a Turquia. Segundo as principais casas de apostas, aliás, os homens de Deschamps são a equipa a bater, enquanto a Chiellini & Co é a sexta favorita do torneio com a mesma quota dos campeões portugueses, comandados por Cristiano Ronaldo. Aqui estão todas as previsões para o Euro 2021 (Estádios – Programação Sky).

Segundo as casas de apostas, os azzurri são os candidatos do primeiro grupo, formado por Itália, Turquia, Suíça e País de Gales. Para os filhos de Mancini, a menor chance de vencer o grupo é em torno de 1,50, sendo mais separados pela Turquia e Suíça com odds variando de 5,50 a 6,50, enquanto Gales Gareth Bale é o verdadeiro azarão do grupo por 8. Todas as três partidas do O primeiro grupo da Azzurra será disputado em Roma e também a favor da Itália.

Favoritos de outros grupos

grupo b

Já para o segundo grupo formado por Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia, a Bélgica sob Lukaku é a seleção preferida, seguida pela Dinamarca. A Rússia é mais separada, enquanto a reabilitação da Finlândia é quase impossível.

grupo C

No grupo C, grupo formado pela Holanda, Áustria, Macedônia do Norte e Ucrânia, as laranjas foram as preferidas (e, portanto, também para as várias agências). De acordo com as previsões, Áustria e Ucrânia, com o treinamento de Shevchenko, disputam o segundo lugar, mas os austríacos são um tanto favoritos. No entanto, a Macedônia do Norte é mais separada e as casas de apostas não veem muitas chances de se classificar para as oitavas de final.

grupo d

Já no Grupo D, formado por Inglaterra, Escócia, Croácia e República Tcheca, há duas seleções privilegiadas para avançar para a próxima fase: Inglaterra e Croácia, vice-campeã mundial. Em particular, os bookmakers veem a equipe nacional dos Três Leões como a vencedora do grupo, seguida por Modric e seus companheiros. As oportunidades dadas à Escócia são muito poucas, e ainda menos do que a República Tcheca.

Grupo E

No Grupo E, os da Espanha, Suécia, Polónia e Eslováquia, encontramos uma equipa muito favorita – a Espanha treinada por Luis Enrique – e duas equipas, segundo as principais agências de apostas, vão jogar em segundo lugar no grupo: Suécia e Polónia . Atraso, de acordo com a previsão desta noite, para a Eslováquia.

F. Grupo

O Grupo F é sem dúvida o mais difícil e mais equilibrado: no mesmo grupo, de fato, a campeã mundial França e o atual campeão Portugal em 2016, terminaram com a formidável Alemanha e Hungria. De acordo com as casas de apostas, França e Alemanha são as favoritas para vencer o grupo, além de Portugal, Cristiano Ronaldo. A possibilidade de a Hungria vencer o grupo dificilmente é considerada: apostar em 1 euro vai ganhar 33.