Ainda é culpa de Charles Leclerc, suas palavras

ainda errado para Charles Leclerc, que após o acidente Monte carlo O que lhe custou a corrida que o prejudicou nos treinos livres na sexta-feira às Azerbaijão Ha Ferrari No final da sessão, após perdeu o controle Seu carro está na curva 15.

O motorista do emirado comentou seu erro da seguinte maneira: “O rebuliço hoje? Eu me senti muito confortável, talvez muito confortável Então, forcei bastante no décimo quinto assalto. Treino livre para isso no final. Tentei chegar ao limite, fiz uma boa volta. Vejo você amanha.”

Leclerc está muito satisfeito com a forma como conduziu o carro: “Definitivamente correu melhor do que o esperado, mas estes são apenas os dois primeiros treinos livres. A mudança parece promissora. Continuaremos operando durante a noite, esperando ser competitivos amanhã também. ”

Este é o diretor esportivo da Maranello Laurent Meeks: “O erro de Leclerc está minando sua confiança? Não precisa ser o caso. Ele teve uma sessão muito boa. Esse tipo de coisa acontece, Encontre o limite e queremos que continue procurando o limite. Não queremos influenciá-lo de Munique ou do que aconteceu aqui há dois anos. Ele está aqui para isso. Para pesquisar o limite do carro. Estamos confiantes de que isso o ajudará a dar o melhor de si na qualificação. “

O saldo da sexta-feira é positivo: “Lançamos mais demissões esta tarde e Os pilotos se adaptaram bem. Charles e Carlos provaram ser muito inteligentes e ágeis nesse tipo de trilha urbana. A equipe está tão concentrada quanto estava em Munique. O resultado geral é diferente devido às longas distâncias. ”

OMNISPORT | 2021-05-06 00:01